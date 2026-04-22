Her markette ürünleri var: Türkiye'nin gıda devi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye’de gıda sektörünün en bilinir markalarından olan ve birçok zincir markette ürünleri bulunan Nut Master’ın sahibi DKC Grup, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Mahkeme, darboğaza giren şirket için şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.Yaklaşık 51 milyon lira sermayeye sahip olan DKC Grup’un mali yeniden yapılandırma sürecine girdiği belirtildi.

3 AY GEÇİCİ KONKORDATO KARARI

Fatsa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararı gereğince Nut Master markasıyla satılan fındık ezmesi, fındık kreması, yer fıstığı ezmesi gibi ürünlerin üreticisi olan DKC Grup Gıda'ya 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verildi.

14 yıl önce faaliyetlerine başlayan DKC Grup Gıda Sanayi Anonim Şirketi, Bolaman Park Gıda Ürünleri Ve Ticaret Anonim Şirketi ve bu şirketlerin sahipleri olan Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da 3 ayla sınırlı geçici konkordatoya dahil oldu.

Şirket hakkındaki nihai değerlendirmenin temmuz ayında yapılacağı öğrenildi.