Her nefeste vergi kesintisi

2026 yılında 15,6 trilyon lira vergi toplanacak. Bu da günde ortalama 42 milyar 740 milyon lirayı bulacak. Vergi gelirlerinin büyük payını ise market rafından, faturadan, yakıttan, sigaradan, otomobilden alınan dolaylı vergiler oluşturacak. Ancak bu devasa yük bile bütçe açığını kapatmaya yetmeyecek Hazine yine trilyonlarca lira açık verecek.

Ekonomi yönetimi tarafından vergi ile ilgili yapılan her açıklamada dolaylı vergilerin azaltılacağı iddia edilirken 2026 bütçe teklifi, halkın üzerindeki vergi yükünün değişmeyeceğini ortaya koydu.

2025 yılına göre yüzde 29,9 oranında bir artış tahmin edilen ÖTV gelirlerinin 2026 yılında 2 trilyon 549 milyar 288 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

ÖTV gelirleri içerisindeki en büyük payı ise motorlu taşıtlardan alınan vergiler oluşturacak:

• Petrol ve Doğalgaz Ürünleri: 662 milyar 134 milyon

• Motorlu Taşıt Araçları: 959 milyar 984 milyon

• Alkollü İçkiler: 191 milyar 615 milyon

• Tütün Mamülleri: 563 milyar 2 milyon

• Kolalı Gazozlar: 23 milyar 546 milyon

• Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar: 149 milyar 4 milyon

KDV KARABASANI

Dahilde alınan KDV, 2025’e göre yüzde 30,6 oranında artırılırken ithalde alınan KDV yüzde 25,6 oranında artırıldı. 2026 yılında toplamda 5,6 trilyon lirayı aşkın KDV, halkın her alışverişinden, faturasından, ekmeğinden kesilecek.

• Dahilde Alınan KDV: 3 trilyon 539 milyar TL

• İthalde Alınan KDV: 2 trilyon 96 milyar TL

BANKADA, BELGEDE SINIRDA ALINACAK

Son yıllarda Hazine’nin tahsilatı kolay ve hızlı gelir sağlamak için ağırlık verdiği en küçük vergi, ceza ve harç kalemlerinin bütçe gelirleri içerisindeki payı artıyor. Eylül ayında artırılan damga vergisi tutarları, yeniden değerleme oranının (YDO) belli olmasıyla sene başında yeniden zamlanacak. 2026 yılında Hazine’nin kasasına 313 milyar 381 milyon TL tutarında damga vergisi geliri girmesi bekleniyor.

Eylül ayında Cumhurbaşkanı kararıyla bin TL’ye çıkarılan ve sene başında YDO oranında artacak olan yurtdışı çıkış harcı gelirlerinin de 15 milyar 170 milyon lira olması bekleniyor.

Kredi kullananların masraf kalemleri arasında gördüğü, bankacılık, sigorta, finans ve benzeri mali işlemler üzerinden alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi adı altında 631 milyar 947 milyon TL’lik gelir hedeflendi. 2025 yılı gerçekleşme tahminine göre yüzde 28,5 oranında artırılan para cezası gelirlerinin de toplamda 388 milyar 966 milyon lira olması hedeflendi.

• Yargı cezaları 5 milyar 595 milyon

• İdari para cezaları 81 milyar 518 milyon,

• Trafik cezaları 93 milyar 112 milyon,

• Vergi cezaları 205 milyar 784 milyon.