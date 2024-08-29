Her ödül bir sorumluluk

Sözcüklerin gücüyle gönüllere dokunan Nisa Leyla, Türk şiirini bir kez daha dünya sahnesine taşıdı. Leyla, 2024 Lucius Annaeus Seneca Uluslararası Çağdaş Edebiyat Akademik Birincilik Ödülü’nü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

‘Nakibim’ adlı dosyasıyla 1400 başvuru arasından sıyrıldı. Şiirlerinde toplumsal adaletsizlikleri, umudu ve birliği merkeze alan Leyla, bu ödülle birlikte Türk şiirini uluslararası arenada başarıyla temsil etti. Leyla ile edebiyat serüvenini ve ödülünü konuştuk.

“Nakibim” dosyanızla 2024 Lucius Annaeus Seneca Uluslararası Çağdaş Edebiyat Akademik Birincilik Ödülüne değer görüldünüz. Bu ödül sizin ve edebi kariyeriniz için ne ifade ediyor?

Sekiz yaşından beri kalbimde şiir var; ellerimde, bedenimde, zihnimde şiir var. Ödül alsam da almasam da içimde benimle doğmuş, benimle yaşayan bu esin bana en büyük ödül. Bu doğuştan ruhuma verilen ödülün yanında; şiirimin ödül alması elbette güzel bir olay. Bu şiirimin aldığı ilk ödül değil fakat Seneca Ödülü’nün uluslararası olması, akademik bir ödül olması ve kalabalık bir senatonun oy birliğiyle bu ödülü dosyama vermesi, kendimden çok ülkem adına mutlu etti beni. Ülkem şiirinin uluslararası platformda yer alması gurur verici.

Dört duvar arasında, okuyup çalışarak, birikim yaparak, dünyaya, insana ait materyaller, sanatlar, disiplinler, bilim, felsefe, her şeye her yöne uzanarak katmanlı bir süreçte yoğrularak şiirimi yazıyorum. Edebi kariyerim; şiirimdir. Ödül bir ölçü değil fakat şiirin topluma yayılmasında, insanlara daha kolay ulaşmasında ödülün payı vardır.

Her ödül bir sorumluluk ve sınav. Bundan sonra daha çok çalışmak, şiir poetikamı daha çok derinleştirmek zorundayım.

ŞİİRİMLE BU ÇAĞA SESLENİYORUM

Şiirlerinizde toplumsal mücadele, umut, birlik ve eşitlik gibi temaları işliyorsunuz.

İlham kaynağım, insan ve insana dayalı dünya. İnsana yapılan, dünyaya yapılıyor demektir. Tersi de doğru; dünyaya yapılan insana yapılıyor demektir. Her çağ beraberinde iyiliğini ve kötülüğünü üretiyor dolayısıyla barışa güzelliğe yapılan çağrılar, insan yeryüzünde oldukça sürecek. Ben de çağımla ilgiliyim, yaşadığım her şeyi yazıyor ve bu çağa şiirimle sesleniyorum.

Bu büyük ödülü dünya barışına ve ülkenizin özgürlüğüne adadığınızı söylediniz. Şiirlerinizde dünya barışını ve özgürlüğünü nasıl yansıtıyorsunuz? Bu konularda bir değişim yaratmayı hedefliyor musunuz?

Evet ödülümü dünya barışına ve ülkemin özgürlüğüne adıyorum. Adaleti, özgürlüğü, barışı şiirsel bir dille haykırıyorum. Şair kendisini şiire adadığında, şiir yol gösterici oluyor. Şiirde devrim yapılabilir mi, tartışmalı bir soru fakat şairin bu kanlı yolda yürümesi bile büyük haz. Şiire inanıyorum. Mucizevi şiire inanıyorum.

UMUDU ASLA UNUTMUYORUM

Son kitabınız “MU”dan seçilen şiirlerinizi “Nakibim” dosyasında nasıl bir araya getirdiniz? Bu şiirlerin arasındaki tematik bağlantılar hakkında neler söyleyebilirsiniz?

MU’daki tüm şiirlerim, kendimi şiirde yenilediğime inandığım şiirler, bu yüzden seçerken zorlanmadım. Çok severek yazdığım çalıştığım bir dosya oldu. Nakibim dosyasını oluştururken, daha toplumsal daha anlaşılır ve bir nebze de yeni ve farklı olmalarına dikkat ettim.

Dünyanın kötülüğünden, acılarından, savaşlardan, sömürü ve soykırımlardan bahsederken insan, şiir, barış, özgürlük temalarına değinmek istedim ama umudu asla unutmadan.

Edebiyat dünyasında kadın şairlerin rolü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kadınların tarihsel süreci, varlıksal kazanımları için mücadele süreçleriyle dolu. Her alanda bir savaşımın içine doğmuş ve haklarını kazanmaya çalışarak yaşamışlar. Bu şiirde de böyle. Şair şairdir, eril-dişil diye bir ayırım yapmamak gerekir fakat dili için mücadele etmiş ve ediyor olan kadın kökümüzü de unutmayalım. Biz kadınlar, içimizdeki şiirle mücadele verirken, bir de dış dünyayla mücadele ediyoruz. Buna rağmen, şiirimizde kadın şairler giderek çoğalıyor ki; bu da çok sevindirici.

Kadınlar olmadan dünya eksiktir, şiir eksiktir, sanat eksiktir. Dişil dilin şiiri büyüttüğünü zenginlik kattığını ayrıca söylememe gerek var mı?