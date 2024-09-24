Her projeye müfettiş yolluyorlar

Haber Merkezi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun belediyenin çalışmalarına dair gazetecilerle bir araya geldi.

6 aylık sürecin değerlendiren Bucak, kayyum sürecinde çok ciddi tahribatlar yapıldığını ifade etti. Bucak, “Kentte nereye elimizi atıyorsak imara açılmış bir alan, yanlış, usulsüz yapılmış bir ihale ve bunu çözmek için karşımızda devasa biçimde duran maddi manevi zorluklar. Biz belediyeyi halk yanlısı bir şekilde devralmış olsaydık bu gerçekten devir olurdu. Ancak bu süreci sürdürebilmek için çok zorlandık. Çalışmamızın ilk ayında müfettiş silsilesi ile karşı karşıya kaldık. 4. ya da 5. müfettiş geldi. Kreşlerin tadilatını yapıp hizmete açtık, bunun için iki müfettiş görevlendirildi. Tepemizde Demokles’in kılıcı gibi dolaşıyorlar, bu durumdan rahatsızız” dedi.

Ulaşım sorunun kentin en büyük sorunlardan biri olduğunu dile getiren Bucak, ‘‘2 milyonluk büyük bir kent bura, okullar açıldı. Meclisimiz 150 otobüs alma kararı çıkardı ancak yine tasarruf tedbirleri kapsamında Bakanlık bize ‘Hurdaya çıkan 14 otobüsün yerine otobüs alabilirsiniz’ dedi. 14 otobüsle hangi sorunu çözeceğiz?” diye sordu.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çok dilli hizmet veren Kreş ve Gündüz Bakım Evlerine yönelik müfettiş görevlendirildi. Kayyum döneminde işlevsiz hale getirilen ve belediyenin DEM Parti’ye geçmesiyle tekrar faaliyete sokulan kreş, 3-6 yaş arası çocuklara çok dilli hizmet veriyordu.