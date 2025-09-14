Her saat 5 deprem

485 diri fay segmenti bulunan Türkiye, her gün onlarca depremle sarsılıyor. Çoğu zaman can kaybıyla sonuçlanan depremlerden ders çıkarmayan iktidar, uzmanların uyarılarına kulaklarını tıkayarak kentleri afete hazırlamıyor.

Özellikle Marmara Bölgesi’nde birkaç yıl içinde 7 ve üzeri deprem beklenmesine karşın, iktidar hâlâ kentlerin akıbeti açısından yeterli çalışma yapmıyor.

'Deprem Tehlike Haritası'na göre Türkiye’de bu yıl 32 binden fazla deprem meydana geldi. Bunlar arasında büyüklüğü 4 ve üzerinde 104, 5 ve üzerinde 6, 6 ve üzerinde 2 deprem yaşandı. Saatte ortalama 5 sarsıntı meydana gelen ülkede bu yıl en fazla depremin yaşandığı kentler sırasıyla Balıkesir, Muğla, Malatya, Kütahya olarak kayıtlara geçti.

2000 yılı ve sonrasında Türkiye'de en fazla deprem, Maraş depremlerinin meydana geldiği 2023'te yaşandı. 2000'de 745 depremin kaydedildiği Türkiye'de 2010'da 16 bin 451, 2020'de 32 bin 767, 2023'te 74 bin 234, 2024'te 31 bin 890 sarsıntı oldu. Verilere göre, bu yıl yaşanan deprem sayısı 32 bini aştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise 1900'den bu yana büyüklüğü 4 ve üzeri 7 bin 554 deprem yaşandı. Şiddetiyle hasara, can kaybına neden olan büyüklüğü 6 ve üzeri deprem sayısı ise 111 oldu.

BAKANLIK KALKAN OLDU

Maraş merkezli depremlerde yıkınlan binalarla ilgili açılan davalar görülmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Antep'te yıkılan Akar Apartmanı ile ilgili 2004–2014 yılları arasında iki dönem Nurdağı Belediye Başkanlığı yapan AKP’li Orhan Yılmaz, 2014–2019 dönemi ve mevcut AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile eski Fen İşleri Müdür Vekili Arif Taşdoğan hakkında soruşturma izni vermediği ortaya çıktı. 19 Mart'ta alınan karar, soruşturma dosyasına eklendi.