Her sabah yeni operasyon: 19 Mart'tan sonra yüz binlerce soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart'ta gerçekleştirilen yargı darbesinin ardından baskılarını yeni bir aşamaya taşıtan tek adam rejimi ayağını gazdan çekmiyor. Kayyumlar, tutuklamalar, soruşturmalarla muhalefeti sindirmek isteyen iktidarın operasyonlarının son adresi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında açılan "casusluk" soruşturması oldu. Bu kapsamda Yanardağ gözaltına alındı. Aynı gün başka bir soruşturmada ise İBB çalışanı 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 13’ü gözaltına alındı. TELE 1 TV'ye ise dün akşam saatlerinde kayyum atandı.

19 Mart operasyonundan bugüne 200’ü aşkın gün geçti. Açılan soruşturmaların sayısı ise baskının ne kadar arttığını ortaya koydu. UYAP verilerine göre o günden 24 Ekim’e kadar geçen sürede tam 3 milyon 446 bin 872 yeni soruşturma açıldı. Yıl içinde açılan toplam soruşturma sayısı 19 Mart’ta 1 milyon 290 bin 342 iken 4 milyon 737 bin 214’e yükseldi. Günlük soruşturma sayısı 15 bini geçti.

Benzer bir veri ceza mahkemelerine açılan davalarda da ortaya çıktı. 19 Mart’a kadar 1 milyon 109 bin 28 olan dava sayısı 24 Ekim itibarıyla 3 milyon 891 bin 229’a yükseldi. Aradaki fark yani 19 Mart’tan sonra açılan dava sayısı ise 2 milyon 782 bin 201 oldu.

İCRALIKLAR DA UÇTU

Bununla birlikte ekonomik veriler de o günden bugüne olumsuzlaştı. 19 Mart’ta kadar 2 milyon 288 bin 10 olan 2025 yılında gelen icra dairelerindeki icra ve iflas dosya sayısı 24 Eklim itibarıyla 8 milyon 503 bin 872’ye yükseldi. Toplam icra ve iflas dosya sayısı ise 22 milyon 836 bin 443’ten 24 milyon 770 bin 877’ye çıktı.