"Her Şey Bir Arenada": Eylül ayında çok sayıda isim Volkswagen Arena'da sahne alacak

Avrupa’nın en iyi akustiği, Türkiye’nin en gelişmiş canlı performans altyapısı, değişebilen farklı konfigürasyonları ile, açıldığı günden bugüne gerçekleştirdiği çok yönlü, dinamik ve katılımcıyı içine çeken 1000’e yakın etkinlikle, her hayale göre dönüşen ve her hayali gerçeğe dönüştüren Volkswagen Arena; “Her Şey Bir Arenada” mottosuyla Eylül ayında yepyeni içeriklerin fitilini ateşlemeye hazırlanıyor

Volkswagen Arena, Eylül ayından itibaren öncü içerikleri ve göz alıcı atmosferiyle misafirlerini ağırlayacak.

Türkiye’nin yüksek sesli canlı performans altyapısıyla donatılan ilk çok amaçlı kapalı müzik ve etkinlik mekânı olan Volkswagen Arena, “Her Şey Bir Arenada” mottosuyla Eylül ve Ekim ayı boyunca çok sayıda ismi ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkçe rap’in efsane isimlerinden Sagopa Kajmer, Jeton Records sunumuyla ve hybrid set performansıyla elektronik müzik ve techno’nun sembol figürlerinden Carl Cox, FG sunumuyla hybrid techno’nun öne çıkan isimlerinden Alman DJ Kevin de Vries, Ziz Müzik organizasyonuyla geleneksel türkülere modern yaklaşımını katan Mem Ararat, Jeton Records'un kurucusu Ferhat Albayrak’ın yılda bir kez gerçekleştirdiği konsept serisi "All Night Long", Zakon organizasyonuyla Notre Dame de Paris müzikalindeki Quasimodo rolüyle klasikleşen Kanadalı müzisyen Garou, Kod Müzik organizasyonuyla modern jazz müziğinin yaşayan efsanesi olarak anılan Marcus Miller, Almanya’nın en ünlü festivallerinden olan +1 Oktoberfest’te; güçlü kadın besteci ve yorumculardan Göksel, 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını güncel alt yapı ile tekrar düzenleyen Hey! Douglas, Alman yapımcı, şarkıcı, DJ Shantel ve Balkan müziğinin öne çıkan değerli isimlerinden Goran Bregovic’i Freebird Agency organizasyonuyla ağırlayacak.

Yüzüncü yıl dönümüne yaklaşan ve 2023 Dünya Turu kapsamında bir senelik aranın ardından daha önce hiç sergilemedikleri bir oyunla yeniden Türkiye'ye Freebird Agency organizasyonuyla gelen Harlem Globetrotters, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonundaki nefes kesen maçları ile Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, dünyada sadece üniversite öğrencilerinin katılabildiği en büyük VALORANT turnuvası olan ve üçüncü senesinde ilk defa İstanbul’da gerçekleştirilecek Red Bull Campus Clutch Dünya Finali ile adrenalin dolu mücadeleler de bir arenada, Volkswagen Arena’da olacak.

Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde deneyimlenebilecek etkinliklerle ilgili detaylı bilgi için https://www.vwarena.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.