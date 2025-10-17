Her şey Cengiz’e feda

Ebru ÇELİK

Cengiz Holding’in yeni yatırımı, Trakya’nın kuzey ormanlarını ve tarım alanlarını kuşatan zincirin yeni halkası oldu. Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş., Kırklareli Merkez-Kofçaz ve Demirköy mevkiinde bulunan köylere 2 ayrı Rüzgâr Enerji Santralı (RES) için vize aldı. Ormanlık, tarım ve mera arazilerini kapsayan 4 bin 780 hektar, 4.5 milyar değerindeki proje için araziler kamulaştırıldı, Cengiz ise hazineden arazi kiralayarak iktidara cebini açtı. Yaşam savunucuları ve yöre halkı, projeye karşı hukuki mücadele başlattı.

HAZİNEDEN AL, KAMULAŞTIR

Şirket, Kırklareli Merkez ve Kofçaz mevkiinde bulunan Kula, Kapaklı, Geçitağzı ve Kocayazı Köyü’nde hayata geçirecek. ‘Geçitağzı RES’ projesiyle habitatı mahvedecek proje bedeli ise 2 milyar 730 milyon TL değerinde.

Rapora göre, proje alanı 3 bin hektar büyüklüğünde. Türbinlerin bir kısmı orman, bir kısmı ise tarım alanlarında bulunuyor. T4 türbini ile enerji depolama tesisinin yer aldığı kısımlar tamamen tarım arazisi içinde. Araziler kamulaştırılacak, bir bölümü ise Hazine’den Cengiz’e kiralanacak.

KÖYLERİN ARASINDA

Proje, Kırklareli Merkez ve Kofçaz ilçeleri sınırlarında, Kula, Kapaklı, Geçitağzı ve Kocayazı köyleri arasında yer alıyor. En yakın yerleşim, Geçitağzı Köyü olup türbinlere 1350 metre mesafede. ÇED raporunda uzmanlar, alanın kuş ve yarasa göç güzergâhında bulunduğunu, göç dönemlerinde çarpma ve ölüm riskinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Devlet Su İşleri’nin ÇED raporundaki görüş yazısına göre ise proje taşkın ve yüzey sularını etkileyebilecek bölgede yer alıyor. Olası zarar durumunda sorumluluğun tamamen şirkete ait olacağı belirtiliyor.

İKİ PROJE 4,5 MİLYAR TL

Bir diğer projesi ise Kırklareli Merkez-Demirköy mevkiinde bulunan Şükrüpaşa, Armutveren köylerine kurulacak. İki projenin de değeri 2 milyar 730 milyon TL, yani 4.5 milyar değerinde. Şirketin hali hazırda bekleyen 4 projesi de ÇED sürecinde.

2025’te tamamlanan nihai ÇED raporuna göre proje, Şükrüpaşa RES projesi, 33 türbinden oluşacakken itirazlarla 15 türbinde düşürüldü. Proje, Kırklareli’nin Merkez Şükrüpaşa ve Karadere köyleri ile Demirköy’ün Armutveren Köyü arasında kalan 1780,24 hektarlık alanda hayata geçirilecek. Rapor, proje alanı içinde “tarla, ağaçlık hazine, orman ve mera nitelikli alanların” bulunduğunu; bu nedenle Milli Emlak’tan kiralama ve kamulaştırma işlemlerinin yapılacağını belirtti. Proje sahasında yer alan 15 türbinin 14’ü özel mülkiyet, 1’i Hazine arazisi üzerine yapılacak.

Ormanlık ve tarım arazilerine planlanan proje içim Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görüş yazısında, tarım arazilerinin korunması gerektiğini vurgulasa da, proje için Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Mera Kanunu ve Zeytinlik Kanunu uyarınca “uygunluk” verdi.

HALK İTİRAZI REVİZE GETİRDİ

Rapora göre, halk bilgilendirme toplantısında köylülerin itirazları sonrası 21 türbinden 15’e düşürüldü; 6 türbin iptal edilerek plan revize edildi. Ancak, revize edilmesi yerel halkın tarım arazilerini kurtarmadı. Kırklareli Doğa ve Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Göksal Çidem, Kırkkavak köylüleri ile birlikte, Cengiz’in projesine karşı hukuki mücadele başlattıklarını aktardı. Çidem, “Proje alanı tarım alanları mahvedecek. Köylülerin geçim kaynakları yok olacak. Proje duyulduğundan bu yana tepkiler vardı ve bunu yargıya taşıyarak mücadele başlattık” diye konuştu.