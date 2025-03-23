"Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin gözaltına alındı

23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasındaki "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı üniversite öğrencisi Berkay Gezgin, dün (22 mart) Saraçhane'de düzenlenen gösterilerin ardından gözaltına alındı.

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Avukat Cemil Çiçek, Gezgin'e yöneltilen suçlamayı henüz bilmediklerini söyledi.

Çiçek, "Ekrem İmamoğlu’na 'Her Şey Çok Güzel Olacak' demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı. Hala gözaltında tutuluyor. Suçlamayı bilmiyoruz. Henüz üniversite öğrencisi pırıl pırıl bir genç olan Berkay kardeşimin derhal serbest bırakılması gerekiyor. Herkes için hak, hukuk ve adalet" ifadelerini kullandı.