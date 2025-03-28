'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin, Metris'ten Silivri'ye nakledildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2019 seçimlerinde "Ekrem abi, her şey güzel olacak" diye seslenip, sloganın mimarı haline gelen Berkay Gezgin'in Metris Cezaevi'nden Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" ifadesinin mimarı Berkay Gezgin, Metris Cezaevi'nden Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne nakledildi.
Gelişmeyi İsmail Küçükkaya, canlı yayında duyurdu.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de başlayan eylemlerde gözaltına alınarak tutuklanan Gezgin, Metris Cezaevi'ne gönderilmişti
19 Mart'ta şafak operasyonu ile gözaltına alınıp ardından tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunuyor.