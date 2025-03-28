'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin, Metris'ten Silivri'ye nakledildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2019 seçimlerinde "Ekrem abi, her şey güzel olacak" diye seslenip, sloganın mimarı haline gelen Berkay Gezgin'in Metris Cezaevi'nden Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.

Güncel 28.03.2025 11:04 Giriş: 28.03.2025 11:04

Güncelleme: 28.03.2025 11:13 Kaynak: Haber Merkezi

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