Her şey mükemmelmiş!

Haber Merkezi

Partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış politikaya ilişkin mesajlar verdi. Ana muhalefeti hedef alan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi. Erdoğan, "Neymiş kırmızı kart gösterecekmiş. Ya sen o işlerden anlamazsın. O iş bizim işimiz" dedi. Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerin güvenliğinin teminatı olduğunu savundu. Erdoğan, "YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamaz" diye konuştu.

Konuşmasına partisinin üye sayısına ilişkin mesajlar vererek başlayan Erdoğan, "Milletin rotasından hiç ayrılmadık. Hiçbir ayrım gözetmeden bütün vatandaşlarımıza kalbimizin kapılarını açtık. Elbette bu gönül bağını kıskananlar oluyor" dedi. Devamla ekonomiye yönelik mesajlar veren Erdoğan, "Enflasyonda düşüşün başladığını görüyoruz. Haziran'da girdiğimiz dezenflasyon süreci devam ediyor. 2025 yılında enflasyon hedeflerimizi tutturmakta umutluyuz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'in AKP'ye "kırmızı kart" göstermesine ilişkin konuşan Erdoğan, "Neymiş kırmızı kart gösterecekmiş. Sen o işlerden anlamazsın, o iş bizim işimiz" dedi. Suriye'deki en büyük sorunun YPG olduğunu söyleyen Erdoğan, "YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamaz" şeklinde konuştu. İmralı ile kurulan temasa da değinen Erdoğan, "Gerekli çağrı yapılır, terör örgütü ile bağlantılı yapılar da gerekli adımları atarsa kazanan Türkiye olacaktır. Eğer adımlar atılmazsa biz terörsüz Türkiye hedefini başka adımlarla gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye'de 63 yıllık Baas'ın sona ermesi muazzam bir gelişmeydi. Suriyeli kardeşlerimiz varil bombaları ile, misket bombaları ile halkın katleden Esed rejiminden sonunda kurtulmuştur. Suriye meselesinden öyle siyaseten ahlak dışı cümleler kurdular ki bugün konuşmaya yüzleri dahi yok. Suriye'de olaylar başladıktan sonra devrik Suriye Devlet Başkanı Esed ile birkaç kez görüştüm. Bize reform yapacağını söyledi ama sözünü tutmadı. Olayları kanlı yöntemlerle bastırma yoluna gitti.

(Suriye) Türkiye'nin yanı başındaki ülkeye, tamamen haklı ve meşru gerekçelerle, özellikle de insani sebeplerle müdahil olmasından daha tabii bir şey olamaz.

Neymiş kırmızı kart gösterecekmiş. Ya sen o işlerden anlamazsın. O iş bizim işimiz. Zaman zaman bize Suriye'nin adresini gösterdi oraya gidelim diye. Ya siz adresini bilmezken biz Suriye'deydik. (Muhalefet) 13 yıl boyunca, bir kez olsun ülkelerinin yanında, Türkiye’nin yanında, mazlumun, mağdurun, Suriyeli muhacirlerin tarafında yer almadılar. Ne yaparsanız yapın, Suriye devrimini üflemekle söndüremeyeceksiniz. Ülkemiz içinde de o çok arzuladığınız kışkırtmayı yapamayacaksınız. (Suriye) Yüzlerce yıllık kardeşlik bağlarımızın ve 911 kilometrelik sınırımızın olduğu komşu bir ülkeye, biz Batılıların baktığı zaviyeden bakamayız.”