Her şey sermaye için!

2026 bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülürken Hazine’nin 11 aylık bilançosu iktidarın tercihlerini bir kez daha ortaya koydu. Ocak–Kasım döneminde vergi tahsilatı 10 trilyon TL’yi aşarken gelirlerin omurgasını yine KDV ve ÖTV oluşturdu. Bütçeden çıkan her 100 liranın 15’i faize gitti. Asgari ücret ve emekli zammı tartışılırken Saray ödenekleri hedefi aştı, örtülü ödenekten uçak kiralarına uzanan kalemler ise tasarruf söylemini yine boşa düşürdü.

Hazine Bakanlığının açıkladığı verilere göre Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 12 trilyon 842,6 milyar TL, bütçe gelirleri 11 trilyon 571,6 milyar TL oldu. Yılın 11 aylık döneminde bütçe açığı 1 trilyon 271 milyar TL olarak belirlendi. Vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 51,6 artarak 10 trilyon 2 milyar 2 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 89,8 olarak kayıtlara geçti.

Vergi türleri itibarıyla Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gelir vergisi yüzde 88,3, kurumlar vergisi yüzde 37,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 56,5, özel tüketim vergisi yüzde 39,8, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 63,2, ithalde alınan KDV yüzde 27,5, damga vergisi yüzde 52,6, harçlar yüzde 63,4 ve diğer vergi gelirleri yüzde 43,8 artış gösterdi. Böylece vergi gelirlerinin yüzde 47,37’sini KDV ve ÖTV tahsilatı oluşturdu. Dolaylı vergilerin payı Ocak-Kasım döneminde yüzde 61,61, dolaysız vergilerin payı ise yüzde 38,39 olarak gerçekleşti. Ocak–Kasım döneminde faiz ödemeleri 1 trilyon 937 milyar 710 milyon liraya çıktı; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,1 arttı. Başka bir ifadeyle yapılan her 100 liralık harcamanın 15’i faize gitti. Sadece Kasım ayında 117 milyar 922 milyon liralık faiz harcaması

AYDA 261 BİN TL

Asgari ücret ve emekli aylıklarına 2026 yılı için yapılacak zam tartışılırken Erdoğan yılın 11 ayda ayda ortalama 261 bin lira maaş aldı. 2025 başında 2 milyon 856 bin lira ayrılan cumhurbaşkanlığı ödeneği, Kasım itibarıyla aşıldı. Cumhurbaşkanına ödenen ödenek Ocak-Kasım döneminde 2 milyon 877 bin liraya ulaştı. Erdoğan’ın maaşı Temmuz ayından itibaren yapılan düzenleme TBMM Başkanı maaşının yüzde 5 fazlasına endekslenip otomatik zam kapsamına alınmıştı. Ayrıca bütçede hesabı sorulmayan ve harcama yetkisi cumhurbaşkanında olan örtülü ödenek kaleminden Ocak-Kasım döneminde 12 milyar 984 milyon 476 bin TL’lik gider kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre örtülü ödenek harcaması yüzde 31,5 oranında arttı. İsraf kalemleri arasında gösterilen uçak ve araç kiraları için harcanan kaynak Ocak-Kasım döneminde 16 milyar 430 milyon buldu. Bu harcamanın 11 milyar 908 milyon liralık bölümünü uçak kiraları için yapılan harcama oluşturdu.

ERDOĞAN’IN MAAŞI

• Ocak 238 bin TL

• Şubat 238 bin TL

• Mart 238 bin TL

• Nisan 238 bin TL

• Mayıs 364 bin TL

• Haziran 228 bin TL

• Temmuz 280 bin TL

• Ağustos 263 bin TL

• Eylül 263 bin TL

• Ekim 263 bin TL

• Kasım 263 bin TL