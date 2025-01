Her şeye yetkisi var, sorumluluğu yok: Krizlerin ülkesi

Haber Merkezi

Başkanlık sistemiyle birlikte tüm yetkiyi üzerine alan Saray yönetimi ülkenin başına gelen hiçbir krizde sorumluluk almıyor. Meydana gelen her felaket krize dönüşüyor. AKP, Karadeniz’deki sellerde halkı bir başına bırakırken. yazın meydana gelen orman yangınları içinse hiçbir gerçekçi önlem almıyor. Maden kazaları birer katliama dönüşürken fabrikalardaki patlamalarda onlarca yurttaş hayatını kaybediyor. Kimse kendini güvende hissetmiyor. Ekonomik zorluklarla boğuşan milyonlar her an ucuz ölümlerle karşı karşıya kalıyor. Ülke bir kişinin bile istifa etmediği felaketlerle boğuşuyor. Yaşananların sorumlusu önlem almayan, liyakatsiz atamalardan vazgeçmeyen, kurumların içini boşaltan iktidar. Son birkaç yılda yaşanan her facia rejimin ülkeyi sürüklediği uçurumu gözler önüne seriyor.

Son olarak Bolu’da yaşanan otel faciasında 78 yurttaşımız hayatını kaybetti. Otelin denetiminde sorumluluk sahibi olanlar hesap vermezken kurumlar sorumluluğu üzerinden atmak için adeta yarışa girdi.

• DEPREM:

Maraş’ta peş peşe yaşanan büyük depremler ve ardından gelen artçı sarsıntıların ardından yıktığı binalar binlerce insanın ölmesine neden oldu. Resmi rakamlara göre 55 bin kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından bir kişi dahi istifa etmedi. İktidar yaşananları kadere bağlasa da uzmanlar, meslek örgütleri uzun süredir bölgede deprem olacağına dair uyarmıştı. Tüm uyarılara kulak tıkayan iktidar, şehirleri rantçı müteahhit dostlarına teslim etti. Felaketin ardından, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Haziran 2018 genel seçimlerinden önce imar barışı adı altında yürürlüğe giren uygulamayla ilgili Antep ve Hatay'da yaptığı konuşmalar yeniden gündem oldu.

• MADEN:

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Erzincan’ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana geldi. 13 Şubat’ta yaşanan olayda siyanür ve sülfürik asit dağları çöktü. 9 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Buradan çıkan siyanür 100 dönümlük araziye yayıldı.

• SEL:

Ülkeyi sarsarak büyük acılara neden olan sadece deprem felaketi değildi. Karadeniz illerinde her yağış da ayrı felaketlere yol açtı. Hem deprem bölgesinde hem de Batı ve Doğu Karadeniz’deki yağışlar can aldı. Giresun’da 2020’de 5’i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu selde; 19 bina yıkıldı. 11 Ağustos 2021’de Kastamonu ve çevre illeri etkileyen sel felaketi nedeniyle ise 82 kişi hayatını kaybetti.

AFAD bugün depremde olduğu gibi selde de olumsuz bir tavır ortaya koydu. Sele, dere yatağının daraltılmasına göz yumulması ve buralara konut yapılmasına müsaade edilmemesi neden oldu.

Yine bölgede bulunan Ezine Çayı’na aşırı yağışlara uygun köprü yapılmadığı ortaya çıktı. Depremde olduğu gibi sel felaketinde de yine bir kişi bile istifa etmedi. Bölgeyi gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otobüsten felaketzedelere çay fırlattı.

• PANDEMİ:

Pandemide maske dağıtamadı: İktidar, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sırasında vatandaşların büyük sorunlar yaşamasına neden oldu. Pandeminin ilk sokağa çıkma yasağını birkaç saat önce açıklayarak panik yaşanmasına yol açan iktidar, daha sonra maske satılmasını yasakladı ve maskelerin kendileri tarafından dağıtılacağını açıkladı. Ancak maskeler milyonlarca vatandaşa ulaşamadı. Maskeler satın da alınamadığı için krize neden oldu. Kriz yalnızca maske ile sınırlı kalmadı.

• YANGIN:

Ülkede yaşanan ve engellenmeyen büyük felaketlerinden biri de orman yangınları. Her yıl binlerce hektarlık alan yangında kül olurken iktidar önlem almak yerine her zamanki gibi izlemeyi tercih etti. Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ülke genelinde 2018 yılında 5 bin 644 hektar ormanlık alan yanarken, 2021 yılında bu sayı 139 bin 503 hektara yükseldi. Sorumluluktan kaçan iktidar yangınların tek suçlusunu iklim değişikliği ilan etti. Orman yangınlarıyla mücadeledeki beceriksizlik de kurumların içinin boşaltıldığını ortaya koydu.