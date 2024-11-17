"Her şeyi paraya bağlıyorsunuz" sözleriyle tepki çeken AKP'li Zengin'den yanıt
İzmir'de bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş ile ilgili sarf ettiği sözleri tepki çeken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "İzmir Büyükşehir Belediyesi kime ait arkadaşlar. CHP'ye değil mi? Onların yönetiminde yıllardır. Sosyal medyacılıktan bahsediyorlar. Selçuklu Belediyesi'nin yönetimi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin" dedi.
Kocaeli'de Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çayırova 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de tepki çeken konuşmasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
AKP'li Özlem Zengin, İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş ile ilgili "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var" açıklamasını yapmıştı.
Ardından tepkilerle karşılaşan Zengin, yalan siyasetiyle karşı karşıya kaldıklarını öne sürerek, TBMM Genel Kurulu'nda hiçbir konuyu konuşamaz hale geldiklerini belirtti.
Zengin, "Konuyu toparlıyorlar parasal sebeplere getiriyorlar" sözlerini yineleyerek, "Hiçbir konuyu merkezinde konuşamaz hale geldik. Dramatik bir tablo. Sanki genel kurulun atmosferini haberler üzerinden yönetiyoruz. Genel Kurul'a geldiğimizde yalanlarla dolu bir medya var. Kötücül medyanın gündemi var. Bu gündem genel kurulu işgal ediyor. Biz, onların her birinin, aynen başkanımızın yaptığı gibi tek tek yalan olduğunu ispat ediyoruz ama ona rağmen bu yalanları hakikatmiş gibi anlatmaya, çoğaltmaya devam ediyorlar" diye konuştu.
"KİME AİT ARKADAŞLAR? CHP'YE DEĞİL Mİ?"
İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili muhalefetteki iki partinin kendilerini suçladığını aktaran Zengin, şunları kaydetti:
"Kaymakamlık, Belediye ve ilgili kurumlar görevini yapmış mı diye anlatıyoruz. Bunlarla ilgili mesele konuşulurken iş dönüyor ekonomiye geliyor. Buradan yola çıkarak diyorlar ki, 'Katil sizsiniz.' Böyle bir şey olabilir mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi kime ait arkadaşlar. CHP'ye değil mi? Onların yönetiminde yıllardır. Sosyal medyacılıktan bahsediyorlar. Selçuklu Belediyesi'nin yönetimi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Nüfusu ne kadar? Çayırova'nın üçte biri kadar, 37 bin. Başında avukat hanımefendi var. Hanımefendi olaylar olduğunda Barselona'daydı ve cenazeye bile gelmedi. Büyükşehirlerde CHP'nin en büyük destekçisi DEM Partili'ler bize diyor ki, 'Katil sizsiniz.' Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Konuyu toparlıyorlar parasal sebeplere getiriyorlar. Bu sorunun bir sürü sebebi var sadece parasal meselelerden konuşmak çözmeye yetmez."
NE OLMUŞTU?
Selçuk ilçesinde, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıkmış, evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) hayatını kaybetmişti.
Çocuklarının babasının cezaevinde olduğu belirtilirken olay sırasında dışarda olan anne Melisa Sinem Akcan hakkında gözaltı kararı verilmişti.
BAKANLIĞIN YARDIM AÇIKLAMASI
Aile Bakanlığı kaynakları, İzmir’de beş çocuğun ölümünden sonra, "Aileye ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandı" açıklaması yapmıştı. Ayrıca Bakanlık ekiplerinin ailenin bulunduğu eve 18 ziyaret gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.
ANNE AKCAN: 110 BİN LİRA ALMADIM
Beş çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden Melisa Akcan, Aile Bakanlığı'nın iddialarına açıklık getirdi. Akcan "Ben 110 bin liralık yardım almadım, Tersine bana 8 bin liralık yardım yapılıyordu, onu da 4 bine indirdiler" diye konuştu.
ÖZLEM ZENGİN'İN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklama ile tepki çekmişti.
Zengin, konuşmasında şunları söylemişti:
"110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından, kaymakamlık üzerinden de 9 bin lira civarında, elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var; aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok. Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum. Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz.
Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, onları da arka tarafta size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum."