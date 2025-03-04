Her sözüyle umut verdi

Kültür Sanat Servisi

Sanatçı, öğrenci, işçi, öğretmen, akademisyen… Toplumun farklı kesimleri onun eserlerini ezberledi. Ardından herkes kendisinde bıraktığı izi paylaştı

• Hayri Kozanoğlu: Bu bir tekziptir! Bu ülkede dürüst olunmaz, tutarlı kalınmaz, paraya pula tamah etmeden yaşanmaz, büyük güçlere yanaşmadan ayakta durulmaz, gerçek sanat karşılığını bulmaz… Edip Akbayram’ın yaşam çizgisi tüm bu ön kabullerin boşa çıkarılması anlamında da çok değerlidir.

• Kerem Görsev: Değerli büyüğüm Edip Akbayram vefat etti. 1980’li yıllarda fuar ve gazino programlarında aynı kadrolarda bulunmuştuk. Çok iyi bir insan ve müzisyeni kaybettik. Allah rahmet eylesin. İsmini asla unutmayacak bu halk.

• Hüseyin Turan: Çok umutluydum maalesef olmadı. Canım abim güle güle, seni çok özleyeceğiz, devrin daim olsun.

• Hüseyin Aygün: Hayat denen kavganın, eğilip bükülmeden, kimseye eyvallah etmeden, şana, şöhrete, paraya, koltuğa ve güce yaslanmadan sürdürülebileceğini -bir kere daha- kanıtladı. Plakların, şarkıların, türkülerin için, hele bu son "ders" için, çok teşekkürler Edip Baba.

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği: Edip Akbayram sarayların değil halkın sanatçısı olarak yaşadı. Onurlu ve dik yaşamı sanatı gibi bizlere en büyük mirastır. Er ya da geç, inanıyoruz ki bu ülkede elbette "Güzel günler göreceğiz."

• Kubat: Sanatı ve kişiliğiyle etrafını aydınlatan Efsane. Kattığın bütün güzellikler için sonsuz teşekkürler abim. Mekânın cennet ve gönüller olsun.

• Mert Fırat: Büyük usta yorum gücüyle ve duruşuyla yüreklere dokunmasını bildi. Onun şarkıları hepimize umut verdi. Direnmenin ve sevdanın sesi oldu.

• Buket Uzuner: Komşum, değerli dostum, Türkiye’nin önemli müzisyeni Edip Akbayram veda etti. Geriye bıraktığı güzel şarkılar, dürüst, cesur ve ahlaklı bir kişilikle daima saygıyla anılacaktır. Eşkıyalar dünyaya hükümdar olmayacak Edip.

• Alper Taş: Memleketimiz bir sesini, soluğunu, güzelliğini daha yitirdi. Memleketin başı sağ olsun. Türküler ölmez. Sanatçılar ölmez. Sevgili #EdipAkbayram abimiz türkülerde, yüreklerimizde her daim yaşamaya devam edecek. Sesine, kişiliğine, duruşuna saygı ve sevgiyle.

• Cumartesi Anneleri: Destekçimiz, sevgili Edip Akbayram’ı zamansız bir şekilde kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Güle güle, #EdipAkbayram. Bizimle olan dayanışmanı unutmayacağız.”

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6 ŞUBAT DEPREMLERİ TEKRAR YAŞANMASIN DİYE SÖYLEDİK

Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Besteci Mehmet Gümüş, Edip Akbayram’ın 5 bestesini seslendirdiğini söyledi. ‘Karadeniz Karadeniz Fırtınalar İçindeyiz’ eserinin bu bestelerin başında geldiğine işaret eden Gümüş şunları kaydetti: “Edip ağabey duygu dünyamıza çok güzellikler katmış bir insan. Sesiyle, duruşuyla, kişiliğiyle hepimize örnek olan sanatçı bir ağabeyimiz. Benim ‘Anneler Günü’, ‘Gülümsedik Gökyüzüne’, ‘Vay Beni’, ‘Bir Düş Uçuracağım’ bestelerimi de seslendirdi. Bu anlamda benim için çok özel bir insandır.”

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından sanatçılar Edip Akbayram, Belkıs Akkale, Burhan Şeşen, Mehmet Gümüş, Onur Akın, Mustafa Özarslan, Hüseyin Turan ve Ufuk Beydemir bir araya gelerek ‘Nesini Söyleyim’ adlı eseri kayda aldı. Akbayram’ın vefatının ardından sosyal medyada video kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Gümüş video ile ilgili, “Yaşadığımız 6 Şubat depreminin ardından MÜYORBİR olarak toplandık ve bir ezgi belirledik. Sanatçılar olarak depremde yaşananları ve bir daha yaşanmaması için ‘Nesini Söyleyim’i söyledik. Edip ağabey ilk dizeyi seslendirdi” diye konuştu. Gümüş son olarak, “Halkımız onu çok sevdi. Sanatçı dostlarımız onu çok sevdi. Ben de onu çok sevdim. Başımız sağ olsun” dedi.

Çizim: Halis Dokgöz

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‘İSTEYEN ÇİÇEKLE, İSTEYEN ALKIŞLA UĞURLASIN’

Milyonların sevgisini kazanan Edip Akbayram bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Ailesinden yapılan açıklamaya göre sanatçı için ilk olarak saat 11.00'de Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir anma töreni düzenlenecek. Törende sanatçı dostları, hayranları ve sevenleri, Akbayram'a veda etmek için bir araya gelecek.

Anma töreninin ardından, usta sanatçının cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak. Namazın ardından Akbayram’ın naaşı Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

2004 yılında Cem Karaca'nın cenaze töreninde konuşan Akbayram, son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istediğini soran gazetecilere şu yanıtı vermişti: "Beni seven, beni son yolculuğuma uğurlayacak dostlarımın içindeki düşüncelerdir. İster çiçeklerle ister alkışlarla ister hiçbir şey yapmayarak beni gönderirler. Bu doğaçlama olayıdır."