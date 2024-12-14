Her taşın altından Cengiz çıkıyor!

İktidara yakınlığıyla bilinen şirketler, kamu kurumlarından aldıkları milyonlarca liralık ihalelerle kasalarını doldurmaya devam ediyor. Şimdi de kamu kurumlarının 2025 yılı için düzenlediği elektrik enerjisi ihalelerinin peş peşe Cengiz Holding’e verildiği ortaya çıktı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan TÜBİTAK’a, Gaziantep Havalimanı ve İl Sağlık Müdürlüklerinden üniversitelere kadar birçok kurumun elektrik enerjisini Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik verecek. Cengiz’in aldığı son elektrik ihaleleri şöyle:

• Hâkimler Ve Savcılar Kurulu: 5,7 milyon TL

• Gaziantep Havalimanı: 125 milyon TL

• Göç İdaresi Başkanlığı: 7,4 milyon TL

• Denizli Çardak Havaalanı: 14,7 milyon TL

• Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü: 62,1 milyon TL

• Rize-Artvin Havalimanı: 53,3 milyon TL

• Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı: 13 milyon TL

• Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK): 3,8 milyon TL

• Elazığ Havalimanı: 19,4 milyon TL

• Malatya Turgut Özal Üniversitesi: 17,8 milyon TL

2,1 MİLYAR TL’LİK 127 İHALE

Cengiz Elektrik Şirketi 2012 ile 2024 yılları arasında 2 milyar 106 milyon TL değerinde 127 ihale aldı. 17-25 Aralık operasyonuna karışan isimlerden biri olan Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın olduğu biliniyor.

Çevre katliamı projeleriyle de hafızalara kazınan Cengiz Holding’e bağlı şirketler özellikle AKP iktidarı döneminde kamudan milyarlarca liralık ihaleler aldı. Tüm “mega projeleri” tek başına ya da konsorsiyum içinde yer alarak üstlenen Cengiz Holding’in yaptığı işlerden bazıları şöyle: İstanbul 3’üncü Havalimanı, Hasankeyf Ilısu Barajı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yusufeli Barajı ve HES ve Akkuyu Nükleer Santral Limanı.