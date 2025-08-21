Her yaştan ziyaretçiye renkli festival programı

Birgül BİRBEN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arnavutköy’de kültür ve sanatla dolu üç günlük bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. 22-24 Ağustos arasında İstanbul Su Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleşecek Arnavutköy Semt Festivali, konserlerden atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar her yaştan ziyaretçiye renkli bir program sunuyor. Festivalde tüm etkinliklere girişler ücretsiz.

Festival 22 Ağustos’ta "Kadınlar Matinesi" ile start alacak. Misafirler, yiyeceklerini kendileri getirirken, içecek ikramları İBB Kültür tarafından yapılacak. Aileleriyle gelen çocuklar için de özel hazırlanmış oyun alanları var. Cuma akşamı ise DJ Fatma Civelek’in performansının ardından Deniz Toprak konseri ile müzik ziyafeti yaşanacak.

23 Ağustos’ta "Özgürlük ve Demokrasi Şenliği" temasıyla kutlanacak. Gün boyunca sürecek çocuk etkinlikleri ve atölyelerin ardından akşam, gençlere yönelik DJ Kamufle performansı sahne alacak. Gece, Şan-ı Şer & Sokrat St konseri ile sona erecek.

Festival, 24 Ağustos’ta çocuk etkinlikleri ve pazar akşamı düzenlenecek "Sinema Gecesi" ile noktalanacak. Program kapsamında çocuklar için "Ajan Kedi" filminin gösterimi yapılırken, yetişkin sinemaseverler için "Beynelmilel" filmi seyirciyle buluşacak. Film gösterimi öncesinde ise oyuncu Cezmi Baskın ve Olkan Özyurt’un "Beynelmilel" üzerine bir söyleşisi gerçekleştirilecek.