Her yerden MUÇEV çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş. (eski adıyla MUÇEV) arasında 13 Mayıs 2025’te bir ön izin sözleşmesi imzalandı. Sözleşme, Fethiye’nin Kaya Mahallesi Darboğaz Mevkii’nde bulunan 24 bin 217 metrekarelik kıyı alanını kapsıyor. Bu alan 30 yıllığına şirkete tahsis edildi. Ön izin sözleşmesi kapsamında, tekne bağlama amaçlı iskele alanına ilişkin imar planı hazırlanacağı öğrenildi. Yerel halk, sürecin kamuoyundan gizli yürütüldüğünü ve herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirtti.

Kaya Mahallesi Muhtarı Şenol Öztürk, projeye karşı olduklarını dile getirerek şunları söyledi: “Burada bir çalışma başlatıldı. Ne olduğuna dair bilgimiz yok. Gerekli kurumlarla görüştüm ve ön izin alındığını öğrendim. Ancak burası halka açık bir alan, üstelik birinci derece sit bölgesi. Bölgede eski yapılar, tarihi kalıntılar ve kilise var. Halk bu projeyi istemiyor. Burayı yıkıp dönüştürmelerine izin vermeyeceğiz.”

Darboğaz Mevkii hem doğal hem tarihî değerler taşıyan özel bir bölge konumunda. Kıyı ormanlarıyla çevrili olan bu koy, karayolu bağlantısı olmayan yapısıyla yalnızca deniz yoluyla ulaşılabiliyor. Bu da bölgenin bakir ve el değmemiş kalmasına katkı sağlıyor.