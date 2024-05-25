Her zaman Hatay’ın yanında durmaya devam edeceğiz

Haber Merkezi

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptaline yönelik itirazının YSK tarafından reddedilmesinin ardından kurduğu ''Hatay’a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu", CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan başkanlığında Hatay'a gitti. Rezerv alan uygulamaları ve hak ihlalleri ile ilgili CHP Hatay İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapıldı.

Bakan, şunları kaydetti:

"Tüm meslek odalarını bünyesinde barındıran Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) ile belediye başkanlarımızla, Hatay barosuyla, meclis üyelerimizle görüşmeler yaptık.

Hatay'da alt yapı ve ulaşım sorunları var. Hatay'da sağlık ve sağlıklı çevre hakkı ihlaline ilişkin sorunlar var. Hatay'da sosyal ve ekonomik sorunlar var. Şiddet olaylarında ciddi artış var. Uyuşturucu kullanımında bir nesli tehlikeye atacak derecede artış var. Hatay'da ciddi bir yönetim sorunu var. Şu ana kadar yapılması gereken konut sayısı 140 bin olması gerekirken sadece üç bin konut yapılmış. Bunun ne kadarı teslim edildi ve ne kadarının içinde insan yaşıyor bilmiyoruz. 20 bin konutun ihalesi yapılmış.

Rezerv alanla ilgili sıkıntılar var. Yurttaş tam olarak ne olacağını, evlerine zor koşullarda deprem koşullarında yaptıkları masrafları nasıl alacaklarını, ne yöntemle alacaklarını, hangi hukuki dayanağa göre alacaklarını bilmiyor.

Vatandaşın süreç sonu ve süreç başı arasındaki maliyet farklarının toplamını hesaplayıp bir ortalama vatandaştan para alacaklarını söylüyorlar. Bu rakam belli değil. Vatandaşa boş taahhütname imzalatılıyor. Öte yandan yapı denetim firmaları burada tekel oluşturmuş. Yedi tane yapı denetim firması var ve insanlardan gayri resmi olarak binasının kontrolünü yapmak için zorunlu olduğu koşullarda 500-700 bin lira arasında para alıyor. Devletin bunun kontrolünü yapabiliyor olması lazım. Genel Başkanımız Özgür Özel'in ir sözü var; 'karıncanın kardeşi var yalnız değilsiniz. Karıncanın gücü birlikteliğindedir. Yan yana durmasındadır' diyor. Hatay'ın yanında durmaya devam edeceğiz."

ANKARA’YA MÜJDE GÖNDERİN

CHP, 2 Haziran’da seçimlerin yenileneceği Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde miting yaptı. Mitinge katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Belediyenin harcadığı para sizin paranız. Bunun hesabını sormak zorundasınız. Pınarbaşı'nı ihmal eden Kayseri belediye başkanının oylarının ne kadar düştüğünü gördünüz. Kendi hakkınız için ve Pınarbaşı'nın geleceği için bu dersi vereceksiniz. Mansur Yavaş belediye başkanlığı anlayışı buraya gelecek. Keçiören Belediye Başkanımız burayı kardeş belediye yapacak. Et süt entegre tesisi başta olmak üzere her katkıyı sunacağız. Ankara'ya müjdeli bir haber göndermenizi istiyorum” dedi.