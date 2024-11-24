'Herkes Bilsin İstedim'in ilk gösterimi Berlin'de yapıldı

Dilara EKİNCİ

Özellikle Rabia Naz cinayeti haberiyle gündeme gelen Metin Cihan’ın yurttaş gazeteciliğine nasıl adım attığını ve bu süreçte yaşadığı zorlukları gözler önüne seren “Herkes Bilsin İstedim” belgeseli Berlin'de izleyiciyle buluştu. Murat Sercan Subaşı’nın yönetttiği ve Slot Medya'nın hazırladığı belgesel, anlatımındaki hem ciddi hem de mizahi tonuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı.

Belgesel, Metin Cihan’ın sosyal medyada geniş yankı uyandıran haberlerini, özellikle Rabia Naz cinayeti üzerindeki çalışması ile yurtdışına sürgün yaşamına sürüklenme sürecini derinlemesine işliyor. İzleyici belgeselle birlikte, Cihan’ın Anadolu’yu karış karış gezerek gazetecilik yaptığı günlerden, bir yandan çocuk büyütürken kendisini sürgün hayatının ortasında bulmasına kadar olan hikâyesine tanıklık ediyor.

YÖNETMEN SUBAŞI SORULARI YANITLADI

Gösterim sonrası gerçekleşen soru-cevap bölümünde, Metin Cihan ve yönetmen Murat Sercan Subaşı, izleyicilerin hem belgeselin yapım süreci hem de Cihan’ın gazetecilik deneyimlerine dair merak ettiği soruları yanıtladı. Yönetmen Subaşı, konuşmasında “Bir arada izleme deneyimini önemli buluyorum ve bu yolla kurulan duygu ortaklıklarının zamanla ortak bir tavıra da dönüştüğünü düşünüyorum” ifadelerine yer verdi. Çekimlerin geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştiğini kaydeden yönetmen Subaşı, belgesel yapma kararının ise kolay alınmadığını belirterek, “Metin, başlarda belgesel fikrine çok ısınamamıştı. Ancak zamanla birbirimizi yakından tanıdık ve süreç çok daha rahat ilerledi” dedi.

İzleyiciler de belgeselin yalnızca bir gazetecilik hikâyesi değil, aynı zamanda bir insanın adalet arayışı ve özgürlük mücadelesi üzerine ilham verici bir yapım olduğu yönünde görüş belirtti.

BELGESEL İNTERNETTE İZLENEBİLECEK

“Herkes Bilsin İstedim” belgeseli, yakında Slot Medya’nın YouTube kanalında izleyicilere ücretsiz olarak sunulacağı kaydedildi. Türkiye’nin yakın geçmişindeki önemli olayları bir yurttaş gazetecisinin gözünden anlatan belgesel, hem sosyal medyanın gücünü hem de bireysel cesaretin dönüştürücü etkisini gözler önüne seriyor.