Herkes eşit sorumlu

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davaya bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

Taraf ve izleyicilerin fazla olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda hazırlanan duruşma salonunda görülecek.

Faciayla ilgili Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşma, 5 gün devam etmiş, 32 sanığın savunması tamamlanmıştı. Son duruşma sonucunda kurulan ara kararda, itfaiye eri İrfan Acar tutuklanmış, mutfak çalışanı Faysal Yaver adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

MÜTALAA SUNULDU

Cumhuriyet Savcısı, duruşma öncesi esas hakkındaki mütalaasını hazırladı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 21 sayfalık esas hakkındaki mütalaada, aralarında otel sahibi Halit Ergül’ün de bulunduğu 7 sanığın, 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950’şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582’şer aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Otelin yönetim kurulu üyelerinden Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında da 78 kişinin hayatını kaybetmesi ile 137 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Bolu İl Özel İdaresi personeli olan sanıklar Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan ve Mehmet Özel’in bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmaları istenirken Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri olan sanıklar İbrahim Polat ve İsmail Karagöz hakkında da bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

YARGI YOLU AÇILDI

Bu arada, yaşamlarını yitiren Yiğit Gençbay’ın babası Abdurrahman Gençbay ile Alp Mercan’ın babası Eray Mercan, 27 Şubat’ta, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmesini talep etmişti. Her iki bakanlık da söz konusu taleplere ilişkin aylardır yanıt vermedi. Ankara 7. ve 27. İdare Mahkemeleri, her iki bakanlık için de "zımni ret" işlemlerinin iptaline karar verdi. Bu kararla davada sorumluluğu bulunduğu bilirkişi raporları ile de tespit edilen bakanlık görevlileri hakkında soruşturma açılmasının önü açıldı.

BirGün’e konuşan aileler mütalaada eksiklikler olduğunu kaydederek adalet istedi. Ailelerden Hilmi Altın, "Henüz tahkikat aşaması tamamlanmamış bir dosyada verilmiş olan mütalaanın eksik olduğunu düşünüyorum. Özellikle suç isnadı açısından, yönetim kurulu üyelerinin oteli beraber açan ve işleten kişiler olmalarına rağmen farklı değerlendirilmiş olması; ayrıca otelin İl Özel İdaresi’nin doğrudan yetki ve sorumluluk alanında bulunmasına rağmen yalnızca “taksir” kapsamında mütalaada yer alması içimizi acıtan en önemli hususlardır. Birinci derecede sorumluluğu bulunan Turizm Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın da dahil edilmesiyle, mütalaanın daha doğru bir zemin oturacağına inanıyoruz" dedi.

SUÇ İSNADI AYRILAMAZ

Şaban Filiz ise, "Biz hem çocuklarımızı hem torunlarımızı kaybettik. Kaybımıza neden olanların ve en ufak bile payı olanların aynı acıların bir daha yaşanmaması adına en ağır cezayı alması gerekir. Bu hem bizim canlarımızın biraz huzur bulması için hem bu ülkedeki herkesin korkmadan dilediği otelde ailesi ile kalabilmesi için gereklidir. Ama hazırlanan savcı mütalaasına göre karar verilse bu otelin sahipleri yarın dışarı çıkıp diğer otellerinde çocuklarıyla torunlarıyla gezmeye devam edecekler" dedi. Filiz şu ifadeleri kullandı: "Whatsapp yazışmaları gösteriyor ki Halit Ergül’ün kızları otel yönetimine katılmışlar ve çalışanlardan hesap sorup onlara direktif vermişler. İddianamede otelin ortağı olan Halit Ergül hakkında ‘olası kastla adam öldürmek’ten cezalandırma isteyip Emine Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’nun ‘taksirle adam öldürme suçu’ndan cezalandırılmasını istemek hem hukuk kurallarına hem mantık kurallarına aykırıdır. Otelin ortakları ve yönetim kurulu üyeleri olan herkesin 78 canın kaybedilmesinde sorumlulukları aynı ve eşittir. Bu insanların hepsi bizim canlarımız kayıp giderken sessiz sedasız otelden kaçıp yan otelde muzlarını yiyip arabalarının peşine düşmüştür. Birini diğerinden ayıracak suç isnadını hangi hukuk hangi mantık yapabilir."