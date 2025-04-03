Herkes gözaltına alınmıyor: Togg’un yeni reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu oldu

Togg’un yeni reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu oldu.

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı operasyona yönelik toplumsal tepki sürüyor. Halk muhalefeti son olarak “boykot” kampanyasını örgütledi.

Boykot çağrısına eşlik eden oyuncular TRT’nin dizi kadrolarından çıkartılıp gözaltına alınırken, kimi oyuncular ve ünlü isimler ise yaşananlara sessiz kalmayı tercih ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş, kişisel internet sitesinden Kenan İmirzalıoğlu’nun Togg’un reklam yüzü olduğu kulisini paylaştı. Altuntaş, imzaların atıldığını belirtti.

İmirzalıoğlu son olarak ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk yapıyordu.