Herkes için adalet ve demokrasi

Ekim 2024’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililer ile el sıkışması ile başlayan ve PKK’nin fesih kararı ile devam eden sürecin TBMM ayağı için çalışmalar hızlandırıldı. CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşürken gözler, CHP’nin süreçte takınacağı tutuma çevrildi. CHP kaynakları, “Komisyona koşulsuz katılma gibi bir durumumuz söz konusu olamaz” diyerek CHP’nin, “Herkes için adalet” talebini vurguladı.

EŞİT TEMSİL

CHP’liler, barışın katılımcı demokrasi ile mümkün olacağının altını çizdi. CHP’nin, “Nitelikli çoğunluk ve eşit temsil” şartlarını anımsatan partililer, “Ana muhalefet partisinin dışarıda bırakıldığı bir komisyon, barışa katkı sunamaz” ifadesini kullandı.

KATILIMCI DEMOKRASİ

CHP kaynakları, Erdoğan’ın süreci, “AKP, MHP ve DEM Parti’nin birlikte yürüttüğü bir süreç” olarak tanımladığının altını çizen CHP’liler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediyelere operasyonlar devam ederken gazeteciler tutuklanırken ve yargı bağımsızlığı her geçen gün daha da zedelenirken barışın tesis edilmesi mümkün değil. Kürt sorununu, Türkiye’deki demokrasi sorunundan bağımsız düşünemeyiz. Türkiye’de kalıcı barış, katılımcı demokrasi ve herkes için adalet ile sağlanabilir.”

HEDEF ÇÖZÜM DEĞİL

CHP’de bazı kurmaylar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürecin çözüme ulaşmasını istemediğini savundu. CHP’liler, “Temel hedefleri, kendi iktidarını devam ettirmek. Süreci siyaseten kullanmak istediği çok net” yorumunu yaptı.

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ASGARİ ÜCRETLİYE ZAM

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için yürütülecek kampanya sürecinin sac ayaklarından olan Hükümet Programı’nı büyük oranda ekonomi üzerine kurmayı planlayan CHP, yurttaşlar ile bir araya gelecek.

CHP’NİN TALEPLERİ

Edinilen bilgiye göre, Özel, kurmayları ile birlikte bugün, Ankara’da bir pazar yerine giderek halk ile buluşacak. Yurttaşlarla sohbet edeceği belirtilen CHP lideri Özel, ekonomik krize karşı CHP’nin taleplerini içeren broşürleri de halka verecek.

Çok sayıda bastırıldığı belirtilen broşürlerde, şu talepler yer alacak:

• Asgari ücret en az 30 bin 250 TL olsun.

• En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde belirlensin.

• Memur emeklilerine 16 bin TL seyyanen zam yapılsın.

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ÜLKEYE 6 AY KAYBETTİRDİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Eskişehir’de orman yangınına müdahale ederken 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "İtibardan tasarruf etmeyenler, uçak filolarından tasarruf etmeyenler Türkiye’nin orman yangınlarıyla etkin mücadele edeceği ekipmanlardan, uçaklardan tasarruf ediyorlar" dedi.

Özel, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararını değerlendiren Özel, "Şimdi 3 puan döndürüp 43 oluyor faiz ve ilk kez faiz düşüşü. Darbeyi yaptığında da 42,5’tu zaten. Hiçbir şey olmasa, bu ülkeye beş ay kaybettirdiler altı ay kaybettirdiler. Özel, RTÜK tarafından TELE1 kanalına verilen 5 günlük ekran karartma cezası için de şunları söyledi: ‘‘Bu meseleyi öyle basit bir mesele olarak görmüyoruz. en sert mücadeleyi vereceğiz’.