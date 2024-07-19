Herkes için Bilim, yeniden Müze Gazhane’de!

Bu yaz “Herkes için Bilim” Müze Gazhane’de olacak.

Yaz ayı boyunca her Cumartesi yapılacak etkinliklerde Doç. Dr. Derya Gürses Tarbuck, alanında uzman bilim insanlarını ağırlayacak.

Konuya ilişkin Müze Gazhane'nin sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada "Herkes için Bilim, yeniden Müze Gazhane’de! Doç. Dr. Derya Gürses Tarbuck, alanında uzman bilim insanlarını bu yaz her cumartesi akşamı Müze Gazhane’de ağırlayacak. Detaylar için takipte kalınız" denildi.

Herkes için Bilim, yeniden Müze Gazhane’de!



Doç. Dr. Derya Gürses Tarbuck, alanında uzman bilim insanlarını bu yaz her cumartesi akşamı Müze Gazhane’de ağırlayacak.



Detaylar için takipte kalınız!@ibb_kultur pic.twitter.com/RuF1qk9S4q — Müze Gazhane (@MuzeGazhane) July 18, 2024

Etkinliklere ilişkin detaylar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulacak.