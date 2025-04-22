Herkese verilen bir gözdağı

Haber Merkezi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubeleri, tahliye edildikten sonra tekrar gözaltına alınarak tutuklanan ÇHD Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı için adliye bahçesinde açıklama yaptı.

ÇHD Mersin Şube Başkanı İsmail Bozkurt, tutuklama kararını “yargının araçsallaştırılması” olarak niteledi. Bozkurt, "Bu karar yalnızca Selçuk Kozağaçlı’ya değil, adalet arayan herkese yönelik bir gözdağıdır” dedi.

Kozağaçlı’nın tahliyesine sevinen ve umutlanan milyonlara ‘hukuk tanımazlığımız devam edecek’ mesajı verilmek istendiğini belirten Bozkurt, “Ancak bilinmelidir ki, bu hukuksuzluk ne Kozağaçlı’yı ne de hak mücadelesi verenleri yıldıramaz. Bizler bu hukuk garabetini kınıyor ve Selçuk Kozağaçlı’nın serbest bırakılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.