Herkese yasak, ona serbest

Haber Merkezi

Toplumun farklı kesimlerine pek çok kez hakaret eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine “züppe” diyen CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı. Açıklama yapan Erdoğan’ın avukatı, "Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın önceki gün muhalefeti hedef alarak "gösteriş müptelası" demesine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yanıt verdi. Erdoğan’a ‘züppe’ diyen Özkan, “Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun ‘gösteriş müptelası’ diye?” ifadelerini kullandı.

AKP’li Mahir Ünal da Özkan’ın bu sözlerini alıntılayarak adalet bakanını göreve çağırdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Özkan hakkında İzmir başsavcılığının soruşturma başlattığını duyurmuştu. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, "CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur." ifadelerini kullandı. Özkan’a yönelik sosyal medyada yandaşlar linç kampanyası başlattı. AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Özkan’ı ağır ve açık açık yazdığı küfürle hedef aldı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı ise siyasette çirkinleşen üsluba tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çeşitli dönemlerde sarf ettiği, “Sürtük, çapulcu, ayyaş, zillet, çirkef” sözlerini hatırlatan yurttaşlar, AKP’li Nazırlı’nın küfürlü paylaşımına sert eleştirilerde bulundu. Nazılır’nın X’te yaptığı paylaşım, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle X platformu tarafından kaldırıldı.