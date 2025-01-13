Herkesi yoksullukta eşitliyorlar

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, iktidarın aynı enflasyona göre işçi, memur ve asgari ücrete farklı zam oranları uyguladığına dikkat çekti.

Toprak, “İktidar, aynı enflasyona göre belirlediği farklı oranlarla işçilere ödenecek asgari ücrete yüzde 30, memur-memur emeklisine yüzde 11,54, işçi-esnaf emeklisine yüzde 15,75 zam yaptı. Bu kararlarla aynı ülkede, aynı ekonomik koşullarda yaşayanlar için 3 farklı enflasyon zammı, 4 farklı en düşük ücret ortaya çıktı. Milyonlarca çalışan ve emekli bağlı oldukları kurumlara bakılmaksızın yoksullukta eşitlendi.” dedi.