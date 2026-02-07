‘Herkesin Bir İZMİR’i Var’ kitabı raflarda yerini aldı

Yunis ALAÇAM

Yakın Yayınevi, ‘Herkesin Bir İZMİR’i Var’ adlı kitabı okurla buluşturdu. Fethiye Demirsöz’ün derlediği kitap, 18 yazarın öykülerinden oluşan kolektif bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Öykülerde kayıplarını arayan karakterler yer alırken eserin hazırlık sürecinde yazar Irmak Zileli editöryal destek verdi. Kitapta yazarların öyküler ortak bir tema etrafında derlendi.

Çalışmada İzmir, kültürel çeşitliliği ve çok katmanlı yapısıyla anlatılırken kent, bireysel anılar ve deneyimler üzerinden kurgulandı. Kitapta Altuğ Hasözbek, Aysun Tanyeri, Ayşegül Gümrah Tuncel, Belma Sakalar Bahçekapılı, Burçak Sınmaz, Ceren Ünal, Derya Canıtez Akbalçık, Elif Sertuç, Fethiye Demirsöz, Filiz Mert, Hatice Özgiden, Melda Vardarlı, Melis Uluğtekin, Murat Karabulut, Müzeyyen Özden Atasağun, Nurcan Kaya, Pınar Kılıç ve Zeynep Bıyıklı’nın metinleri yer alıyor.