Herkesin gözü önünde çalışıyor!

Edremit’te belediyenin ve kaymakamlığın kapalı dediği ancak halen çalışan santralın kaçak olduğu bir kez daha tescillendi. Eski Edremit Belediye Başkanı ve 3 personel hakkında soruşturma izni verildiği ortaya çıktı.

Gökay BAŞCAN

Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi’nde 2018’de kurulan, ruhsatları iptal edilen ve kaçak olduğu tescillen beton santralı halen faaliyetlerini sürdürüyor. Son verilen mahkeme kararıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatının hukuka aykırı olduğu tescillenen beton santralının ‘kapalı’ olduğunu iddia eden eski Edremit Belediye Başkanı ve 3 belediye personeli hakkında soruşturma izni verildiği ortaya çıktı.

Özil Turizm Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret, 2013 yılında bölge halkının tüm tepkilerine rağmen zeytin ağaçlarını keserek beton santralı inşa etti. Bölgede ağaç kestiği belirtilen şirkete para cezası kesilirken 2018’de imar affından yararlandı. Şirket, yapı kayıt belgesi ve ardından Edremit Belediyesi’nden ruhsat alarak binaları ‘yasal’ hale getirdi. Bölge halkının başvuruları üzerine inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri, Edremit Belediyesi ve Balıkesir Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda zeytinlik statüsündeki tarım arazilerinde kaçak yapılan imar affından faydalanamayacağını belirtti. Tesis için yıkım kararı verildi ancak şirket faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

İKİNCİ KEZ RUHSAT ALDI

Ruhsat iptallerinin ardından farklı bir yol deneyen şirket bu kez, ‘mobil’ beton santralı için başvuru yaptı. Edremit Belediyesi'nin ikinci kez ruhsat vermesi üzerine karar yargıya taşındı. Balıkesir 2. İdare Mahkemesi verdiği kararda işyeri açma ve çalışma ruhsatının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Ayrıca mahkeme beton santralının bölgede yarattığı tahribata dikkat çekti:

• Davacıya ait santrala 68 metre uzaklıktaki zeytinlik alanda ve çevresinin bir santim kalınlığında beyaz toz oluştuğu,

• Zeytin ağaçlarının zarar gördüğü, zayıfladığı,

• Meyve ağaçlarının veriminin düştüğü görülmüştür.

Şirket bunun üzerine iptal kararını istinafa taşıdı. Bursa İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi’nde görülen itiraz reddedildi. Mahkeme, şirketin iddialarının, istinafa konu kararının yürütmenin durdurulmasını gerektirecek nitelikte olmadığını belirterek istinaf yolunu kapattı ve oy birliğiyle kesin karar aldı.

ZABITA ‘KAPALI’ DEDİ

Verilen son karar ile birlikte verilen ruhsatların hukuka aykırı olduğu ve şirketin kaçak faaliyet yürüttüğü kesinleşirken İçişleri Bakanlığı’nın kamu görevlilileri hakkında soruşturma izni verdiği ortaya çıktı. Bölge halkı alınan kararlara rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü tespit ettiği beton santralının kapatılması için ilgili kurumlara başvurularda bulundu. Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kaçak şekilde faaliyetini sürdüren santrala ilişkin yurttaşların dilekçesine verdiği yanıtta, “İşletmenin mühürlü olduğu herhangi bir ticarette bulunmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Yine Edremit Kaymakamlığı da bölge halkının dilekçesine verdiği yanıtta tıpkı belediye gibi santralın mühürlü olduğunu ve çalışmadığını öne sürdü. Edremit Kaymakamlığı İlçe Hukuk İşleri Şefliği tarafından verilen yanıtta, yapılan araştırma sonucu santralın belediye tarafından mühürlendiği belirtilerek herhangi bir görev ihmali söz konusu olmadığı öne sürüldü.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Bölge halkının şirketin uzun yıllardır kaçak şekilde faaliyet yürüttüğünü ve belediyenin bunu görmezden geldiğini belirtmesi üzerine İçişleri Bakanlığı ön inceleme yaptı. Yapılan ön inceleme sonucunda dönemin Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a, Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş’a, Zabıta Müdürü Cemal Sözer’e, Zabıta Müdür Vekili Özcan Kaya’ya soruşturma izni verildiği ortaya çıktı.