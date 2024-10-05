HES üstüne HES

Haber Merkezi

Artvin’in Arhavi ilçesindeki Agara Deresi üzerinde kurulması planlanan HES için “ÇED olumlu” kararı verildi. Yeni HES projesi ise, bölgedeki mevcut HES'lerden birine 200 metre, diğerlerine ise 2,5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tünel için patlatmaların yapılacağı bölge, en yakın konuta 50, tarihi Çifteköprü'ye ise 200 metre uzaklıkta bulunuyor. Regülatör kurulması planlanan bölge ise, “Orman Alanı”. Özel mülkiyetinde yer aldığı alanda büyük kısmı devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerden oluşuyor.

MA'nın haberine göre Agara Yaylası'ndan doğan Agara Deresi, Kapistre Deresi’nin iki ana kolundan birisi olan Orçi Deresi'ni oluşturuyor. Hem Agara hem de Orçi dereleri üzerinde ise aktif çok sayıda HES bulunuyor. Yeni projenin üst tarafında Kapistre Deresi’nin kollarından olan Dülgerli Deresi üzerinde Balıklı 1 Regülatörü, Zurgiza Deresi üzerinde Balıklı 2 Regülatörü ve Agara Deresi üzerinde Balıklı 3 Regülatörü bulunuyor.