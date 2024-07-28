HES uygulamalarına karşı basın açıklamasına, Arhavi Belediyesi hoparlöründen anons izni verilmedi

Pilarget Doğa ve Yaşam Platformu gönüllüsü Fahrettin Şivil, Artvin Arhavi'de düzenlenecek basın açıklamasının Artvin Belediyesi'nin hoparlörlerinden duyurulmasına izin verilmemesine tepki gösterdi. Şivil, "Belediye başkanımıza buradan sesleniyorum Arhavi’nin doğasını koruma çabalarımızda yanımızda olmasını beklerdik" dedi.

Çamlıca Çevre platformu ve Pilarget Doğa ve yaşam Platformu, Artvin'in Arhavi ilçesinde yarın saat 16:30'da Arhavi Eski Camii meydanında "Şimdi birlik olma zamanıdır. Arhavi’mize sahip çıkalım, değerlerimizi yitirmeyelim" başlığıyla madenler, dereler ve HES uygulamaları ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Açıklama öncesinde Arhavi Belediyesi tarafından anons talebinin geri çevrilmesine tepki gösteren Pilarget Doğa ve Yaşam Platformu gönüllüsü Fahrettin Şivil ”Bizden sonra çocuklarımızda bu güzel topraklarda sağlıklı bir şekilde büyümesini istiyorsak bu sebeple Arhavi’nin doğasına sahip çıkmak ve sesimizi duyurmak için bir araya geliyoruz. Arhavi Belediye Başkanı tarafından duyurma talebimize izin verilmemiştir” dedi.

"ARHAVİ BELEDİYE BAŞKANININ, ARHAVİ'NİN DOĞASINI KORUMA ÇABALARIMIZDA YANIMIZDA OLMASINI BEKLERDİK"

Arhavi’de yapılacak basın açıklamasının Belediye hoparlöründen anons edilmesine izin vermeyen Arhavi Belediye Başkanı'na seslenen Fahrettin Şivil, "Arhavi’nin doğasını koruma çabalarımızda yanımızda olmasını beklerdik” dedi ve şunları ekledi:

“Değerli Arhavililer büyüklerimizden miras aldığımız Doğanın güzellikleriyle dolu ilçemizde Altın madeni çalışmalarına başlanacağı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Çalışmalar doğal zenginliğimizi ve yaşadığımız çevreyi ciddi bir şekilde tehdit etmekte. Bizden sonra çocuklarımızın da bu güzel topraklarda sağlıklı bir şekilde büyümesini istiyorsak eğer, Arhavi’nin doğasına sahip çıkmak ve sesimizi duyurmak için bir araya geliyoruz.

Ne yazık ki bu önemli durumu belediyeden duyurma talebimize izin vermemişler, halkın sağlığı ve doğamızın korunmasını için yapılacak bu çağrının belediyemiz tarafından desteklenmemesi bizleri derinden üzmüştür. Belediye başkanımıza buradan sesleniyorum Arhavi’nin doğasını koruma çabalarımızda yanımızda olmasını beklerdik. Sizleri 28 Temmuz yani yarın 16: 30 da cami meydanında buluşmaya davet ediyorum. Toplanma iznimiz alınmış olup çevremizi korumak için yapmış olduğumuz bu barışçıl eyleme katılımınız büyük bir önem taşımaktadır.”