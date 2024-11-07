HES yaşam alanını tehdit ediyor

Haber Merkezi

Trabzon Uzungöl’de gerçekleştirilmesi planlanan HES projesine karşı yurttaşların başlattığı nöbet dün de devam etti. Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, projenin yeniden değerlendirilmesi talebinde bulundu.

Almanya, İstanbul ve Bursa Uzungöl dernekleri de projeye karşı çıkma gerekçelerini şöyle sıraladı:

"HES projeleri, yaşam alanlarını tehdit etmekte ve ekosistemin dengesini bozmaktadır. Su kaynaklarına ve tarım arazilerine zarar verecek. Yer altı sularını olumsuz etkileyebilir ve tarım alanlarını kuraklığa sürükleyebilir.’’