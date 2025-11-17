Hesabı engellenen İmamoğlu'ndan yeni hesabından ilk paylaşım: Nerede kalmıştık?

X hesabı erişime engellenen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni hesabı olan @CAOIletisim'i Whatsapp grubundan ve Instagram'dan duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin yeni hesabından İmamoğlu adına yapılan ilk paylaşımda "Nerede kalmıştık?" denildi.

İmamoğlu'nun ana hesabının kapatılmasının ardından açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı da X'te erişime engellendi. X sosyal medya platformu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası için kullanılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabını erişime engelledi.

Karar bugün saat 20.30 sıralarında uygulandı. Gerekçe ise "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" olarak açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hesabın kapatılması için talepte bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin CBAdayOfisi adlı hesabı birkaç kez isim değiştirerek erişim engelini aşmaya çalışmıştı.

İMAMOĞLU YENİ HESABINI DUYURDU

Söz konusu kararın ardından yeni X hesabını Whatsapp grubundan ve Instagram'dan duyuran İmamoğlu, @CAOIletisim hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Nerede kalmıştık?" dedi.