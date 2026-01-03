Hesabı erişime engellenmişti: Murat Ongun'dan açıklama

Sosyal medya hesabından İBB iddianamesine ilişkin eleştirilerinin ardından X hesabı erişime engellen İBB Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun açıklama yaptı.

Ongun, "Ak Parti’ye ve hükümete içlerindeki riyakârları tanıtıyordum sadece" dedi.

Ongun şu ifadeleri kullandı:

"Hesabım engellendi. Oysa Ak Parti’ye ve hükümete içlerindeki riyakârları tanıtıyordum sadece. Bence kaybeden onlar oldu. İçinizdeki İrlandalıları madem öğrenmek istemiyorsunuz, o zaman size kolay gelsin. Yalnız en yakınınızla bile temkinli konuşun. Kim kimdir belli olmaz!"

Ongun son olarak İBB soruşturmasında gözaltına alınan ancak iddianamede adı geçmeyen Palazoğlu Kardeşler'e ilişkin açıklamalar yapmıştı.