Hesabı erişime engellenmişti: Murat Ongun'dan açıklama

İBB iddianamesine ilişkin eleştirilerinin ardından sosyal medya hesabı kapatılan Murat Ongun açıklama yaptı.

  • 03.01.2026 16:35
  • Giriş: 03.01.2026 16:35
  • Güncelleme: 03.01.2026 16:42
Sosyal medya hesabından İBB iddianamesine ilişkin eleştirilerinin ardından X hesabı erişime engellen İBB Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun açıklama yaptı.

Ongun, "Ak Parti’ye ve hükümete içlerindeki riyakârları tanıtıyordum sadece" dedi.

Ongun şu ifadeleri kullandı:

"Hesabım engellendi. Oysa Ak Parti’ye ve hükümete içlerindeki riyakârları tanıtıyordum sadece. Bence kaybeden onlar oldu. İçinizdeki İrlandalıları madem öğrenmek istemiyorsunuz, o zaman size kolay gelsin. Yalnız en yakınınızla bile temkinli konuşun. Kim kimdir belli olmaz!"

Ongun son olarak İBB soruşturmasında gözaltına alınan ancak iddianamede adı geçmeyen Palazoğlu Kardeşler'e ilişkin açıklamalar yapmıştı.

