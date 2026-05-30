Hesabı hiçbir zaman sorulmayan büyük bir yaradır Çorum Katliamı

Faşist güruhların Alevilere yönelik gerçekleştirdiği Çorum Katliamı’nın üzerinden 46 yıl geçti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, katliamın yıldönümü nedeniyle yaptıkları paylaşlarda, “Gerçek sorumluların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmamış olması ve cezasızlık anlayışının sürdürülmesi, adalet duygusunu zedelemekte ve acıları canlı tutmaktadır” dedi.

KARANLIK ZİHNİYETİ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUZ

"Çorum Katliamı, bu ülkenin karanlıkta bırakılan hafızasıdır; acısı dinmeyen, adaleti sağlanmayan, hakikatiyle hâlâ yüzleşilmeyen büyük bir yaradır" diyen Hatimoğlulları paylaşımında, "Alevilere yönelen nefretin, inkârın ve cezasızlık düzeninin karşısında hafızayı diri tutacak, hakikat ve adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakırhan da 46 yıl önce Çorum’da Alevi yurttaşlara yönelik saldırılarda onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını belirterek, olayların toplumsal hafızada “derin ve silinmez yaralar” açtığını ifade etti.

12 Eylül’e giden süreçte kitle katliamlarının son halkalarından birini oluşturan Çorum Katliamı 28 Mayıs-4 Temmuz 1980 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve en az 57 kişi yaşamını yitirmişti.