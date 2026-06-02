Hesabında 1 trilyon lira göründü: MASAK'tan bloke kararı geldi

Van'da yaşayan Azerbaycan asıllı Ahmad Jahangard Takalo'nun banka hesabında kaynağı belirsiz şekilde yaklaşık 1 trilyon lira görünmesi üzerine hesaplarına bloke konuldu.

NTV'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre, yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşen 32 yaşındaki Takalo, market alışverişi sırasında banka kartının hata vermesi üzerine şubeye başvurdu.

Hesabında yapılan kontrolde kullanılabilir bakiyenin 1 trilyon liranın üzerinde olduğu görüldü.

Takalo'nun hesabında, kaynağı bilinmeyen 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş bulunduğu tespit edildi. Paranın kaynağının araştırılması kapsamında hesaplara bloke uygulanırken, Takalo'nun bankadaki diğer hesapları da donduruldu.

Bankadan bilgi almaya çalıştığını belirten Takalo, soruşturma gerekçesiyle kendisine herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi.

"MASAK TARAFINDAN BLOKE KONMUŞ"

Yaşadıklarını anlatan Takalo, "Memur şefini çağırdı, şef banka müdürünü çağırdı, herkes toplandı. Para gelmiş, MASAK tarafından bloke konmuş. Çok komik karşıladılar" dedi.

Yaklaşık bir aydır hesaplarına erişemediğini belirten Takalo, sorunun çözülmesini beklediğini ifade etti.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİNE GİRECEK MİKTAR

Takalo'nun hesabında görünen para yaklaşık 21,8 milyar dolara karşılık geliyor. Bu miktar, dünyanın en zenginleri sıralamasında ilk 120 içinde yer alabilecek bir servete denk geliyor.