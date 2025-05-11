Hesabını emekçiler soracak!

EMEK SERVİSİ

Eğrek’in Çalık Holding'te katledilmesine kamuoyundan tepki yağdı. Pek çok sendika, siyasi parti, demokratik kitle örgütü Eğrek’in öldürülmesine tepki gösterirken İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de Çalık Holding binaları önünde eylemler gerçekleştirdi.

Ankara’daki eylemde basın açıklamasını SOL Parti İşçi Meclisi’nden Umut Can Allahverdi okudu.

Açıklamada, "Çalık Holding, AKP’nin neoliberal yağma düzeninin en göze çarpan aktörlerinden biri oldu. Bugün bu düzen, bir işçiyi sadece sömürmekle kalmıyor, hak aradığında susturuyor, dövüyor, katlediyor. Erol Eğrek’in ölümünden Çalık Holding doğrudan sorumludur. Bu suça göz yuman, işçi sınıfının adalet ve hak talebini yok sayan iktidar da sorumludur" denildi.

İstanbul Şişli’deki holding binası polis barikatlarıyla tamamen çevrelenerek kapatıldı. SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve İşçi Demokrasisi Partisi (İDP), Eğrek’in önünde öldürüldüğü Çalık Holding binası önünde eylem yaptı.

Polisin tüm engellemelerine rağmen holding binası önünde bir araya gelerek eylemi gerçekleştiren sosyalist partiler, “Eğrek’in hesabını soracağız” dedi.

Holding binası önünde okunan ortak basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“AKP ve MHP iktidarının emeği yok sayan, her fırsatta sermayenin yanında saf tuttuğu ve tüm gücüyle müteahhitleri, patronları, holdingleri koruduğu emek düşmanı politikaları bir canımızı daha aldı. Bu şirketin duvarlarında, reklamlarında, ofislerinde, koltuklarında, makamlarında kan var. Bizler, ülkenin tüm kaynaklarını patronlara ve sermayeye peşkeş çeken, Anayasal hakları hiçe sayan, koruma dedikleri mafyatik, karanlık odakları işçinin karşısına diken, emekçiye şiddet uygulamaktan bile en ufak tereddüt duymayan holdinglerin yılmaz savunucusu Saray rejiminin saltanatına son vereceğiz. ‘Elbet hesap verirler bir gün.’’