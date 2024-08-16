Hesabını kim verecek?

Etki Can BOLATCAN

6 Şubat depreminde 65 kişinin hayatını kaybettiği Fuat Koku Sitesi’ndeki yakınları için adalet nöbetine başlayan Döne Kaya, nöbetinin 15’inci haftasını geride bıraktı. Mücadelesini sadece kendi yakınları ve Fuat Koku Sitesi'nde ölenler için değil depremi ve beraberinde getirdiği problemleri görmeyen yetkililerin hesap vermesi için de sürdürdüğünü söyleyen Kaya, “Depremi ve sonuçlarını unutturmamak için 15 haftadır nöbetime devam ediyorum” dedi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde annesi Hayriye Kaya, kız kardeşi Fatma Kaya Peksoy, eniştesi Mahmut Peksoy ve 9 aylık yeğeni Çınar Peksoy’u deprem değil denetimsizlik ve ihmaller sonucu kaybettiğini söyleyen Döne Kaya, “6 Şubat günü ve sonrasını takip eden günlerde neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Herkes kendi imkanları ile sevdiklerini sağ olarak kurtarmak, en azından naaşlarına kavuşmak istedi. Kimimiz entübe olarak çıktık, kimimiz sevdiklerinin naaşlarına ulaştı, kimimiz ise hala kayıp olan ailelerimizi arıyoruz. Ancak hepimizin aradığı ortak şey, 6 Şubat depremlerine ve sonrasında yaşadığımız sürece sebep olanların adalet karşısında hesap vermesi” dedi.

Ailesine depremden altı gün sonra ulaşabildiğini belirten Döne Kaya, cenaze işlemlerinin ardından sorumluların yakalanması için suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Ailesinin bulunduğu Fuat Koku Sitesi’nin müteahhidi Murat Fuatoğlu’nun gözaltına alınmasına rağmen Haziran ayında serbest bırakıldığını söyleyen Kaya, “Soruşturma aşaması bitmemiş, davası başlamamış bir dosyadaki sanıkları serbest bıraktılar. Depremin 14’üncü ayına kadar soruşturma tamamlanmayınca 6 Mayıs’ta adalet nöbetlerine başladım” dedi. Nöbetlerine başlamasının tek sebebinin kendi yakınları olmadığını belirten Döne Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kadar kısa bir süre geçmesine rağmen deprem ve beraberinde getirdiği birçok problem yetkililer tarafından görünmez olmuştu, hala da öyle. Depremi ve sonuçlarını unutturmamak için 15 haftadır nöbetime devam ediyorum”

Döne Kaya

“FOTOĞRAFLARI ALMAK İSTEDİLER”

Ankara Sıhhiye Adliyesi’nde başladığı nöbetine aynı yerde devam etmek isteyen depremzede Döne Kaya, adliye önünde polis müdahalesiyle karşılaştığı için nöbetini farklı yerlere taşımak zorunda kaldı. Nöbetinin ilk gününde karşılaştığı polis müdahalesinin etkilerinden gün boyu kurtulamadığını aktaran Kaya, en sert müdahalenin dördüncü hafta yaşandığını ifade ederek “O hafta desteğe gelen aileler olmuştu. Polis sevdiklerimizin fotoğraflarını elimizden almak istedi. Elimizdekilerin pankart değil vefat eden sevdiklerimiz olduğunu söylememize rağmen fiziksel müdahalede bulundular” şeklinde konuştu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Döne Kaya, Ankara Adliyesi için geçerli olan “kamu binası önünde eylem yapma yasağı” Hatay Adliyesi için geçerli olmadığı için 11’inci ve 12’nci hafta nöbetlerini Hatay Adliyesi’nin önünde gerçekleştirdi. Dosya ile ilgili bir gelişme olması umudu ile gittiği adliyede şüpheli konumunda olan müteahhidin oğlu ve yapı denetimden tutuklu kişilerin serbest bırakıldığını öğrenen Kaya, “Henüz davası başlamamış, soruşturması bitmemiş ve en az 65 kişiye mezar olmuş bir binada şüpheli konumdaki insanlar serbest bırakıldı. Ölenlerin hesabını kim verecek?” diye sordu.

Yargı sürecinin sadece müteahhit, inşaat mühendisi ve yapı denetim üzerinden yürütülerek sorumluluğun inşaatlarla sınırlı olduğu algısının yaratılmak istendiğini söyleyen Döne Kaya, sorumluluğun tek bir kişide değil Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan valilik ve kaymakamlığa, belediyeden müteahhidine kadar ihmallere yol açan herkeste olduğunu belirtti.

Bakanlık ve belediyenin onayı olmadan müteahhidin istediği gibi bina dikemeyeceğinin altını çizen Kaya, “İnşaat halindeki binalar belediyeler tarafından denetleniyor. Nasıl olur da müteahhidin hataları görülmez ve inşaat durdurulmaz?” dedi. Sözlerine Fuat Koku Sitesi’nin zemin etüdünde belediyenin imzasının olmadığı örneğiyle devam eden Döne Kaya, “Biz şimdi bu durumda müteahhide asli kusurlu, belediyeye tali kusurlu mu diyeceğiz? Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin bilirkişi raporundan böyle bir sonuç çıkartılıyor” diyerek bilirkişi raporuna tepki gösterdi.

Adaletin ancak gelecek depremler için gerekli önlemler alındığında, depreme dirençli şehirler kurulduğunda, 53 bin insan ölmediğinde ve 6 Şubat’a sebep olan tüm kamu görevlileri ve yetkililer cezalandırıldığında sağlanacağını söyleyen Döne Kaya, tüm sorumluları istifaya çağırdı.