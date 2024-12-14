Hesap içinde hesap

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Dış Haberler

Suriye’de Beşar Esad yönetiminin cihatçı çeteler tarafından devredilmesinin ardından başlayan yeni süreçte çatışmalar ve güç mücadelesi sürüyor. Cihatçıların belirlediği yönetim dün Emevi Cami’nde gövde gösterisi yaparken Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ), tüm ülkenin hükümet kontrolü altında olması gerektiğini vurguladı. Al Araby TV’ye konuşan HTŞ’nin Siyasi İşler Departmanı Sözcüsü Ubeyde Arnavut, “Ülkenin hiçbir kısmının hükümet kontrolü dışında kalmasını kabul etmiyoruz” dedi.

Suriye Haber Ajansı (SANA), HTŞ lideri Colani’nin videolu mesajını yayımladı. Colani, mesajında, halkı sevinçlerini göstermeleri için meydanlara davet etti.

SDG MÜZAKEREYE HAZIR

HTŞ Sözcüsü’nün işaret ettiği Fırat’ın doğusunu kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yeni yönetim ile müzakerelere açık olduğunu söyledi. SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin “Bazı görüşmeler yapıyoruz” sözlerinin ardından konuşan PYD Eşbaşkanı Xerîb Hiso, Şam ile yapılacak görüşmelere hazırlık yaptıklarını ve ortak bir heyet oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Hiso, “Kaybedecek bir yüzyılımız yok. Bir olursak irademizi kabul etmek zorunda kalırlar” dedi.

SMO-SDG ÇATIŞMASI

Ankara destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile ABD destekli SDG arasındaki çatışma ve gerilim de sürüyor. SMO’nun Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı’nı SDG’den aldığı açıklandı. Münbiç bölgesinde bulunan Tişrin Barajı 2015’ten beri SDG’nin kontrolündeydi. Suriye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’i Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından karşılanıyor.

İŞGAL SÜRECEK

Suriye’nin cihatçıların eline geçmesine yardımcı olan İsrail ise Golan Tepeleri’ndeki işgalin süreceğini açıkladı. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer askeri yetkililerle Suriye’deki durumu değerlendiren İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna tampon bölgede yer alan ve 7 Aralık sonrası Hermon Dağı’nda işgal edilen bölgede, kış aylarında kalınması için talimat verdiğini bildirdi. Daha önce tampon bölgedeki işgalin "geçici" olacağını savunan Katz, "Suriye’de yaşananlar nedeniyle Hermon Dağı’nı ele geçirmemiz büyük bir güvenlik önemi taşıyor ve İsrail ordusunun bölgedeki hazırlıklarının sağlanması, birliklerin zorlu hava koşullarında orada kalabilmesi için her şeyin yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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KREMLİN, CİHATÇILARLA TEMASTA, ÜSLER MASADA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye’de kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını bildirdi. Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bogdanov, ‘‘Başkent Şam’da çalışan siyasi komiteyle bir otelde temas kuruldu. Büyükelçiliğimizin temsilcileri de onlarla görüştü’’ dedi.

Bogdanov, görüşmede, öncelikle diplomatik misyonlarının ve Suriye’deki Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konuların ele alındığını bildirdi.

Temasların yapıcı yönde ilerlediğini dile getiren Bogdanov, verilen sözlerin yerine getirileceğine dair umudunu paylaştı.

ÜS PAZARLIKLARI

Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığına da değinen Bogdanov, Tartus’taki deniz üssü ve Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim Hava Üssü’nün korunmasının hedeflendiğini belirtti. Bogdanov, Suriye’deki Rus askeri üslerinin durumuna ilişkin ise şunları kaydetti: ‘‘Üsler Suriye topraklarında kalıyor. Şimdilik bu konuda başka bir karar alınmadı.’’ Bogdanov, Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü’nün terörle mücadelede önemli rol oynadığını savundu.

RUS ASKERLER ÇEKİLİYOR

Öte yandan Suriye’de Rus birlikler, konuşlu oldukları başkent Şam ve Humus ilinden ayrılarak ülkenin batısındaki Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim Hava Üssü’ne konvoy halinde çekilmeye başladı. AA’nın aktardığına göre, Rus askerleri, büyük ve kimisi zırhlı askeri araçların yanı sıra römorklu kamyonların bulunduğu konvoyla Lazkiye’deki Hımeymim Hava Üssü’ne gitmeye başladı.

Hımeymim Hava Üssü, Rusya’nın Akdeniz’deki tek askeri üssü olarak dikkat çekiyor.