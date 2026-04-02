Hesaplar değişti: Emekli maaşında yeni dönem

Emekli maaşlarının belirlenmesinde kullanılan verilerde yapılan güncelleme, 2026 yılı itibarıyla yeni bir dönemin kapısını araladı.

TÜİK’in 2025 yılı enflasyon ve büyüme verilerinin açıklanması, emekli aylıklarının hesaplanmasında önemli değişikliklere yol açtı.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de emekli maaşları, sigorta başlangıç tarihine göre üç ayrı döneme göre hesaplanıyor. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası için farklı yöntemler uygulanırken, hesaplamada prim gün sayısı, ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı ve aylık bağlama oranı belirleyici oluyor.

Özellikle 2008 sonrası sigortalılar için enflasyonun tamamı ve büyümenin yüzde 30’u dikkate alınarak maaş hesaplanıyor.

Son yıllarda emeklilik tarihi maaş üzerinde belirleyici bir faktör haline geldi. 2024 yılı sonunda emekli olanlar, yüksek enflasyon ve büyüme oranlarının etkisiyle daha avantajlı aylıklar elde etti.

2025 AVANTAJLI

2025 yılında emekli olanlar için ise daha düşük veriler baz alınsa da, 2026’ya kıyasla hâlâ avantajlı bir tablo oluştu.

Açıklanan verilere göre 2025 yılı büyümesi yüzde 3,6, enflasyon ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda 2026 yılı emekli maaşı hesaplamasında kullanılacak güncelleme katsayısı 1.3197 olarak belirlendi.

Bu katsayının önceki yıllara göre daha düşük kalması, 2026’da emekli olacakların maaşlarının daha sınırlı artışla bağlanmasına neden olacak.

Yeni hesaplamaya göre, 2025 sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar, 2026’da emekli olacaklara göre yaklaşık yüzde 3,3 daha yüksek maaş alma avantajı yakaladı.

Bu durum, emeklilik dilekçesinin verileceği tarihin maaş üzerinde kritik rol oynadığını bir kez daha ortaya koydu.