Hesapları kapanmadı

Ezgi Can CEYLAN

İktidarın Gezi Parkı’nı Topçu Kışlası’na çevirme planına karşı başlayan protestolar kısa sürede ülke genelinde iktidara karşı mücadelenin sembolü oldu. Direniş tarihe damga vurdu. Rejimin hemen her gün hedef aldığı Gezi toplumun hafızasından silinmezken, yol göstermeyi sürdürüyor. Gezi Direnişi’nin 12’nci yıldönümünde yaşamını yitirenler için anmalar sürüyor.

Eskişehir’de Gezi Direnişi sırasında çok sayıda polis ve sivil giyimli sopalı saldırganlar tarafından dövülerek katledilen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı günün 12. yılında anıldı. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde buluşan öğrenciler burada bir anma düzenledi. Ardından DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) çağrısıyla Ali İsmail Korkmaz’ın saldırıya uğradığı sokak olan Sanayi Sokak’ta anma gerçekleştirildi.

ABİLERİNİ ANIYORLAR

Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz yaptığı açıklamada ‘‘Ali İsmail ölmedi, sadece bedeni aramızda yok. 14-15 yaşlarındaki gençler şu an abilerini anmak için buradalar. Bu gençler var oldukça Ali İsmail yaşayacak. Ali’yi bu sokakta katledenler ömür boyu lanetlenecek ve hiç iyi anılmayacaklar’’ dedi.

Baba Şahap Korkmaz, “İyi ki varsınız iyi ki Alişimi anıyorsunuz. Burada oğlumun vurulduğunu kaç pencere gördü ama hiçbirinin sesi çıkmadı. Katillere sahip çıkanları lanetliyorum” diye konuştu.

Anmanın ardından bu yıl 11’incisi düzenlenen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri sahiplerini buldu. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde BirGün Gazetesi yazarı ve Onlar TV’nin programcısı Timur Soykan da ödül aldı.

MEHMET YAŞIYOR

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gerçekleşen Gezi Parkı eylemlerinde polis Mehmet Görkem Demirbaş’ın kullandığı aracın çarpması sonucu katledilen Mehmet Ayvalıtaş için bir anma programı yapıldı. Ayvalıtaş eski Çekmeköy Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı. Ardından ise yaşamını yitirdiği üst geçitte anma yapıldı. Yapılan açıklamalarda, “Bugün Mehmet’in mücadelesi yaşıyor. Gençlik Gezi’de olduğu gibi, 1 Mayıs’ta, Saraçhane’de yine yan yana, omuz omuza. Adalet yerini bulana kadar, bu ülkede hiçbir Gezi şehidinin hesabı kapanmış sayılmayacak!” denildi.

ABDULLAH ANILACAK

Hatay’da Gezi Parkı protestoları sırasında, başına isabet eden biber gazı kapsülüyle yaşamını yitiren Abdullah Cömert için de bugün anma düzenlenecek. Cömert’in Defne, Armutlu Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında bir araya gelinecek.