Hesaplarında emekli yok

Toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlarda açıklamalar yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, emeklilerin yaşam mücadelesiyle ilgili soruyu görmezden geldi. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu’na, CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu tarafından e-Devlet üzerinden emeklilerin yaşam mücadelesi soruldu.

Bakırlıoğlu’nun en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’de kaldığının altını çizdiği sorusunda, şunlar kaydedildi: “2025 yılı fitre bedeli, 180 TL, 4 kişilik bir ailenin aylık beslenme harcaması 21 bin 600 TL oluyor. Yani Diyanetin hesabına göre, açlık sınırı 21 bin 600 TL. 2025 yılı asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi, en düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL. En düşük emekli ücretinin açlık sınırının altında belirlenmesi dinimizce uygun mudur?”

Hemen her konuda açıklama yapan Başkanlık, emekliler ve asgari ücretliler ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı. Yanıtta, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun çalışma esaslarına yönelik yönetmeliğe atıf yapılarak, “Dini konuda bilgi sahibi olma amacının dışında farklı amaçlar taşıdığı izlenimi veren, siyasi içerikli, istismara açık veya polemik amaçlı olduğu değerlendirilen sorulara cevap verilmemektedir” denildi.

‘HESAP BAKANLIĞA UYMUYOR’

Kurul’un yanıtına tepki gösteren Bakırlıoğlu, “Her konuda fikri olan, camilere siyaset sokmaktan çekinmeyen Diyanet, yurttaşın geçim derdiyle ilgili sorumuza, ‘Siyasi içerikli veya polemik amaçlı’ yaftasını yapıştırdı. Her konuda fikri olan, camilere siyaset sokmaktan çekinmeyen Başkanlık, söz konusu asgari ücretlinin alın teri olunca ‘Siyasi içerikli’ dedi. Diyanet’in hesabı, bakanlığa uymuyor.”