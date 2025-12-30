Hesaplı emeklilik için son 2 gün: 1 Ocak'ta fark büyüyecek

Emekli aylıkları hesaplanırken her yıl yeniden belirlenen "güncelleme katsayısı", enflasyon verileri ve büyüme oranları doğrultusunda şekilleniyor. Geçtiğimiz yıl emeklilik müracaat tarihine göre aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 30’luk farkın ardından, bu yılki durumun nasıl seyredeceği merak konusu oldu.

1 Ocak 2026'dan itibaren başvuranlar için ise bu hesap değişecek. Doğum borçlanmasında her bir aylık borçlanma için yeni asgari ücretin yüzde 32 oranında ödeme yapmak gerekecek. Buna göre, 1 aylık en düşük borçlanma tutarı yüzde 27 artışla 10 bin 569 lira 60 kuruşa çıkacak. 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması da 199 bin 722 liradan 253 bin 670 liraya ulaşacak. Bu yıl bitmeden başvuru yapan, 1 aylık borçlanmada 2 bin 248, 2 yıllıkta 53 bin 948 lira avantajlı çıkacak.

ASKERLİK BORÇLANMASI DAHA DA YÜKSEK

Askerlik borçlanmasında ise 1 Ocak'ta yaşanacak artış daha da yüksek olacak. Çünkü asgari ücret zammının yanı sıra yüzde 32'lik oranın yüzde 45'e çıkması da söz konusu olacak. 1 aylık askerlik borçlanması 8 bin 321 lira 76 kuruştan 14 bin 863 lira 50 kuruşa, 18 aylık da 149 bin 792 liradan 267 bin 543 liraya yükselecek. En düşük borçlanma tutarı 1 aylıkta 6 bin 542, 18 aylıkta 117 bin 751 lira artacak. Yani yüzde 78.61'lik bir fark söz konusu olacak. Bundan etkilenmemek için de en geç yarın başvuruyu tamamlamak gerekecek.

Yurt dışı borçlanmasında oran değişikliği yok ancak asgari ücret artışı yansıyacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 11 bin 702 lira 48 kuruş ödeme yapıyor. 2 yıllık borçlanma da 280 bin 859 lira tutuyor. Asgari ücret artışıyla yeni yılda 1 aylık borçlanma 14 bin 863 lira 50 kuruşa, 2 yıllık borçlanma 356 bin 724 liraya yükselecek. Bu yıl bitmeden başvuranlar bu yüzde 27'lik artıştan etkilenmeyecek.

ESNAFI DA ETKİLİYOR

Bağ-Kur'luların yararlandığı ihyada ise tutar yeni yılda hem oran hem asgari ücret artışı nedeniyle yaklaşık yüzde 64.48 yükselecek. Bu yıl bitmeden başvuranlar 1 aylık ihya için 9 bin 36 lira öderken, 1 Ocak'tan itibaren 14 bin 863 lira 50 kuruş verecek. 2 yıllık ihya da şimdi 216 bin 886 lira iken, 356 bin 724 liraya çıkacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden de yapılabilecek.

Bu yıl sonuna kadar başvuranların avantajı kaybetmemek için ödemeyi de belirlenen sürede yapması gerekecek.

Başvurunun ardından SGK'dan ödeme için tebligat gelecek.

Tebligat tarihinden itibaren doğum ve askerlik borçlanmasında 1 aylık, yurt dışı borçlanması ve ihyada 3 aylık ödeme süresi olacak.