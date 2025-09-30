Hesapsız peşkeş düzeni yarattılar

AKP iktidarında olağan hale gelen halka hesap vermeme alışkanlığının ulaştığı boyut, kamu idarelerinin uygulamalarına yönelik denetimlerle ortaya konuldu. Çok sayıda kamu idaresinin, temel mali tablolarını şeffaf şekilde kamuoyuna açıklamadığı ve kaynak aktardığı vakıfların isimlerini gizlediği öğrenildi.

AKP iktidarı döneminde giderek işlevsizleştirilen Sayıştay’ın mali denetimlerde yaşadığı güçlükler, genel değerlendirme raporlarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Kamudaki sansürü de ortaya koyan raporlara göre, kamu idarelerinin büyük bölümü yardım yapılan vakıf ve dernekleri açıklamadı.

RAPORLARA GİZ PERDESİ

2025 yılı mali denetim turunda, 443 kamu idaresinin 2024 yılına yönelik mali hesaplarına mercek tutuldu. İncelemede, 254 kamu idaresinin faaliyet raporunda temel mali tablolara ve tablolara yönelik açıklamalara yer vermediği tespit edildi.

Türkiye’deki 121 kamu idaresinin ise varlık ve yükümlülüklerinin tamamını faaliyet raporlarında kamuoyuna açıklamadığı belirtildi. Varlık ve yükümlülüklerini eksik paylaşan kamu kurumlarının 24’ünün özel bütçeli idare, 75’inin ise belediye olduğu kaydedildi.

GİZLİ VAKIF VE DERNEKLER

En çarpıcı sansür ise kamuoyunda tartışma yaratan vakıf ve derneklere aktarılan kaynak ile ilgili sansür oldu. Kamu idarelerinin hemen her yıl, “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında milyarlarca lira para aktardığı vakıf ve derneklerin isimlerinin gizlendiği belirlendi. Kaynak aktardığı vakıf, dernek, birlik, kurum ve kuruluşların isimlerini gizleyen 41 kamu idaresinin türlerine göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

• Genel bütçeli idare: 4

• Özel bütçeli idare: 2

• Belediye: 32

• Belediyeye bağlı idare: 2

• Mahalli idare birliği: 1