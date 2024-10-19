HES’e karşı oturma eylemi

HABER MERKEZİ

Dersim Barosu avukatları, Tağar Çayı’nda devam eden HES ve regülatör çalışmalarına karşı yürüyüş ve oturma eylemi gerçekleştirdi.

Avukatlar inşaatın ÇED süreci tamamlanmadan başladığını belirtti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Avukat Barış Yıldırım, projenin hukuksuz olduğunu belirterek, “Bu proje sahası aynı zamanda korunma sahasında. Çevre Kanunu 10’uncu madde, çevresel etki değerlendirilmesi yönetmeliği, 19’uncu madde çerçeve sinde bu inşaat faaliyetlerinin derhal durdurulması gerekiyor” dedi.