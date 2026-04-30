Hessen Eyalet Parlamentosu'ndan belediyelere yönelik operasyonlara tepki: "Adil seçimleri ihlal etmektedir"

Hessen Eyalet Parlamentosu tarafından AKP iktidarının seçimde muhalefetin kazandığı belediyelere yönelik yargı eliyle yürüttüğü soruşturma, gözaltı ve tutuklamalara karşı yapılan açıklamada, "Bu durum, temel demokratik ilkeleri, yerel yönetimlerin özerkliğini, serbest/özgür ve adil seçimleri ihlal etmektedir" denildi.

Hessen Eyalet Parlamentosu, başta Bursa Büyükşehir olmak üzere Türkiye’de çok sayıda muhalif siyasetçinin tutuklanması hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel'in imzasıyla yayımlanan açıklamada, Hessen Eyalet Parlamentosu'nun Bursa ve Türkiye’deki demokratik seçilmiş temsilcilerle dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 2010 yılından bu yana süren belediyeler arası, akademik ve toplumsal bağlarla desteklenen ve Bursa ile olan kardeş belediyeciligin ortaklığının önemine vurgu yapıldı.

SPD Milletvekili Yüksel şunları söyledi:

"Hessen Parlamentosu, Bursa’nın demokratik yollarla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in görevden alınmasını ve tutuklanmasını büyük bir endişeyle izlemektedir. Bu gelişmeler, hukuk devleti ve demokratik ilkelerin ne ölçüde gözetildiğine dair ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’de muhalefetin seçilmiş temsilcilerine yönelik daha geniş kapsamlı bir baskı politikasının göstergesidir.

Ortak bölgemizde muhaliflerin karşı karşıya kaldığı bu uygulamalar, özellikle seçilmiş yerel yöneticilere yönelik siyasi saiklerle yürütülen baskıların bir parçasıdır. CHP ve DEM partilerinden çok sayıda belediye başkanı, kurgulanmış suçlamalarla görevden alınmış, tutuklanmış ya da yerlerine kayyum atanmıştır. Bu durum; temel demokratik ilkeleri, yerel yönetimlerin özerkliğini ve özgür, adil seçimleri ihlal etmektedir.

Bu nedenle Hessen Parlamentosu, demokratik meşruiyete sahip kamu görevlilerinin siyasi amaçlarla, devlet gücü kullanılarak görevden uzaklaştırılmasını oy birliğiyle kınandı. Mustafa Bozbey başta olmak üzere tüm siyasi mağdurlar ve aileleriyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz."