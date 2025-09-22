Giriş / Abone Ol
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını söndürüldü.

Güncel
  • 22.09.2025 11:53
  • Giriş: 22.09.2025 11:53
  • Güncelleme: 22.09.2025 11:54
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve yaklaşık 8 bin yıldır tarımın kesintisiz sürdüğü Hevsel Bahçeleri'nde, sabah saatlerinde anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

