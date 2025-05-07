Heybedeki turpa Merkez hazır mı?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında sunum yaptı. Toplantıda muhalefet milletvekilleri ‘19 Mart Darbesi’nin bedeli 57 milyar dolar’ yazılı dövizler taşıdı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “19 Mart sivil darbedir. Kimsenin can, mal, namus güvenliği kalmamıştır” dedi.

Karahan’a banknotlar gösteren Ağbaba, 5 Avro ve 200 lirayı karşılaştırdı. Ağbaba, “5 Avro AB’nin en küçük banknotu, Türkiye’nin en büyük banknotu olan 200 liradan daha büyüktür. Bir ülkenin itibarı parasıdır, pasaportudur. 200 TL para birimimizle bir kilo kemik alınamıyor. İki yıl verilen emeklerin hepsi çöp oldu” diye konuştu.

Ağbaba,19 Mart Darbesi’nde Türkiye'nin 57 milyar dolar zarar ettiğini belirterek. "19 Mart darbesi sadece Ekrem İmamoğlu’na yapılan darbe değildir. Sadece CHP’ye yapılan darbe değildir. Tüm fakire fukaraya yapılmış darbedir. Yoksul kesimler bu darbenin bedelini ödemektedir. Yoksullar gittikçe yoksullaşmaktadır. 19 Mart darbesi demokrasiye vurulmuş darbedir. Yargı eliyle sivil darbe yapılmıştır. Böyle devam ederse ülke ekonomisi çökmeye devam edecektir. Hiç kimsenin diploması garanti altında değildir” diye konuştu.

Protestolarla başlayan komisyon toplantısına 10 dakika ara verildi. Aranın ardından sunumuna başlayan TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin duraksadığını belirtti.

YABANCI ÇIKIŞI BAŞLADI

Karahan, konuşmasında 14 Mart 2025 tarihinde 66 milyar dolar olan swap hariç net rezervlerin 25 Nisan’da 17 milyar dolara düştüğünü belirtti.

Karahan, açıklıkla 19 Mart demeden ekonomide son günlerde yaşanan gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

"Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler ve azalan risk iştahı ile birlikte gelişmekte olan ülkelerden ve Türkiye’den sermaye çıkışları belirginleşti. Mart ayının ikinci yarısından bu yana Türkiye’den çıkışların tarife adımlarının açıklanmasıyla hızlandığını görüyoruz."

Karahan’ın sunumu, muhalefet milletvekilleri tarafından TCMB’nin yılsonu enflasyon beklentilerinin gerçekçi olmadığı, 19 Mart Darbesi’nin etkilerinin doğrudan anlatılmadığı gerekçeleriyle eleştirildi. Milletvekilleri, Karahan’a ‘Heybeden turp çıkarsa hazır mısınız?’ diye sordu.