Heybeliada'da sağanak: Bazı iş yerlerini su bastı

İstanbul Heybeliada'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Adalar ilçesine bağlı Heybeliada'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'un güneyindeki Adalar ilçesinin en büyük ikinci adası olan Heybeliada'da yağış sebebiyle sahile yakın cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri baskının yaşandığı bölgede çalışma yaparken Ada sakinleri de suların tahliyesine destek verdi.

Ada'da taksi hizmeti veren İETT'ye bağlı elektrikli araçlar su baskınları nedeniyle seferlerini durdurdu.