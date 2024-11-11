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Heybeliada'daki yangın kontrol altında

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Güncel
  • 11.11.2024 10:37
  • Giriş: 11.11.2024 10:37
  • Güncelleme: 11.11.2024 10:39
Kaynak: AA
Heybeliada'daki yangın kontrol altında
Fotoğraf: AA

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Heybeliada Bayraktepe mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede 3 araç ve 7 personelle soğutma çalışması yapılıyor.

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